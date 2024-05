Ahogyan arról már beszámoltunk, benzingőzös adrenalinlökettel indult péntek este az idei Debrecen Drive. A Night Drive keltette lelkesedési hullám másnap sem hagyott alább, Kelet-Magyarország legnagyobb járműipari rendezvényének hivatalos megnyitójára is tömegek gyűltek össze a Nagyerdei körút és a Pallagi út kereszteződésénél lévő bejáratnál.

Igazi szépségekkel találkozhatunk az idei Debrecen Drive-on is

Forrás: Molnár Péter

A szervezők nevében elsőként Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Kft. ügyvezetője köszöntötte az érdeklődőket, s kívánt tartalmas napot, jó szórakozást mindenkinek. Papp László, Debrecen polgármestere kifejezte, bár ez csak a negyedik Debrecen Drive, máris a város egyik legperspektivikusabb, legnagyobb jövőt ígérő rendezvényévé nőtte ki magát, amely a Debrecen jövőjét is meghatározó járműiparhoz is szorosan kapcsolódik.

Magyarország legnagyobb seregszemléje érkezett a Nagyerdőre

– emelte ki a városvezető.

Többek között Miklósvölgyi Péter és Papp László is köszöntöte a Debrecen Drive-ra érkezőket

Forrás: Molnár Péter

A Debrecen Drive programjairól szól majd a hétvége

Bói Lóránd közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében mindenkit arra kért, hogy a rendezvény után körültekintően, a közlekedésbiztonságra ügyelve térjen majd haza. Fülöp Szabolcs, a Trans-Sped Kft. ügyvezetője elmondta, cégük legnagyobb kamionjával, valamint egy targoncaversennyel is várják az érdeklődőket. Emellett a cég 1300 dolgozóját és családját is fogadják, őket külön is köszöntötte. Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetője elmondta, idén is a Mini Drive programmal érkeztek.