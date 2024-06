Az Arany János Gimnázium 1966-ban érettségizett IV. c osztálya június 15- én tartotta meg 58 éves találkozóját. Az egykor leérettségizett 34 gimnazistából tizennégyen vettek részt hozzátartozóik társaságában a Móló étteremben megtartott találkozón.

Osztálytalálkozó Berettyóújfaluban: a gimnáziumi évekre emlékeztek az 58 éve elballagott diákok

Forrás: Péter Imre

A résztvevőket egykori francia tanáruk, dr. Straubné Puskás Emília is köszöntötte. Megemlékeztek gimnáziumi igazgatójukról, Falucskai Jenőről, aki 34 éves igazgatói munkássága során mindössze egy alkalommal, éppen ennek az osztálynak volt osztályfőnöke. Az iskolai évek közös emlékeinek felidézésében, a sok egykori fényképen is megelevenedve, gondolatban velük voltak kedves tanáraik és a már az égi osztályba távozott tizenkét osztálytárs is. A hangulatos visszaemlékezések és vacsora után közösen elhatározták, hogy 2026-ban újra találkoznak és emlékeznek.