Ha az elmúlt hetek időjárását nézzük Hajdú-Biharnak, akkor sajnos kijelenthetjük, rájárt a rúd vármegyénkre, de igaz ez egyébként az egész országra. A mögöttünk álló négy hétben számtalanszor beszámoltunk a Haonon arról, a heves zivatarok miatt milyen károk érték vármegyénket. Május közepén megírtuk, az év első komolyabb zivatara elérte Hajdú-Bihart, szó szerint víz alá került Hajdúböszörmény főtere. Május végén özönvízszerű esővel csapott le a vihar Hajdú-Bihar több településén: Hajdúböszörményből hatalmas esőről, Nagyhegyesről jégről számoltak be olvasóink. A zivatar nyomait a facebookozók is megörökítették, egymás után kerültek fel a fotók és videók a közösségi médiába – ezek többségét a Hajdú Online olvasói is szemügyre vehették az oldalunkon. Az égszakadás után volt némi fellélegzés, de június első péntekén újra arról kellett hírt adnunk, sötét viharfelhők lepték be az eget Hajdú-Biharban – több helyen leszakadt már az ég is. Minden bizonnyal nem csak mi vagyunk kíváncsiak arra, mire kell számítani az elkövetkezendő hetekben, így arra kértük Szegedi Sándort, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Meteorológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét, ossza meg velünk, jelenleg mit tud elmondani, milyen lesz az idei nyári időjárás.

Az időjárás az elmúlt időszakban nem kímélte Hajdú-Bihart

Forrás: Napló-archív

– Tudni kell, ez az időszak, amiben benne vagyunk, minden évben a legcsapadékosabb. A legtöbb csapadék Magyarországon jellemzően májusban és júniusban hullik, a legkevesebb januárban és februárban. A csapadék mennyisége évről évre ingadozik, a legcsapadékosabb években akár háromszor annyi is eshet, mint a legszárazabbakban. Ez azért van, mert ebben a két hónapban van a légkörben a legtöbb energia, vízgőz, aminek „köszönhetően” a gomolyfelhőtől egészen a szupercelláig, tornádóig „bármi” kialakulhat – osztotta meg gondolatait a Haonnal Szegedi Sándor debreceni klímakutató. Rámutatott, ha egyik nap esik az eső, majd másnap kisüt a nap, akkor párás lesz a levegő. Ilyenkor a páracsepp úgy viselkedik, mint egy kis „fuvarozó”, ugyanis az energiát átviszi, átszállítja a légkörbe, ami végül kicsapódik és felhő lesz belőle.

Minél több a napsugárzás és a víz a légkörben, annál nagyobb esély van a nagyobb viharok kialakulására

– hangsúlyozta a klímakutató. Kifejtette, minél melegebb van, annál több a légkörben az energia, ami ezeket a folyamatokat működtetni tudja.