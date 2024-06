A hosszabb távú előrejelzések szerint úgy néz ki, ez a hét is a viharokról fog szólni Hajdú-Biharban. Hétfőn főleg a vármegye déli része kapott belőlük, Furtára például diónyi (húsimádóknak: fasírtnyi) jégdarabokat is hozott a zivataros időjárás, ahogy az a lenti fotón is látszik. Ijesztőnek látszanak a vaskos golyók, de a jégverés mindössze néhány percig tartott, és szerencsére károkat sem okozott.

Furtára diónyi jégdarabokat hozott a hétfői vihar. A méretük ijesztő, de károkat szerencsére nem okoztak

Forrás: Facebook / Hajdú Ponyva

Kérdés, hogy barátságosabb lesz-e ennél a keddi folytatás. Ami biztos, hogy zivatarveszély és felhőszakadás veszélye miatt Hajdú-Biharra elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, sőt a várható zivatarok miatt riasztásokat is adtak ki a vármegyére délelőtt. A HungaroMet radarképén látszik, hogy nagyjából miért, kérdés viszont, hogy mindebből mennyi éri el ténylegesen Hajdú-Bihart.

A HungaroMet késő délelőtti radarképe. Kérdés, hogy Hajdú-Bihart eléri-e a viharos időjárás

Forrás: HungaroMet

Hajdúnánás mindenesetre már kiadós esőt kapott a Facebookra feltöltött képek alapján, az egyik helyi csoportban álló vizet jelentettek többek között a Hunyadi és a Bocskai utcákról.

Áll a víz eső után Hajdúnánáson

Forrás: Facebook / Hajdúnánási pletyka

Északkeletre, keletre korlátozódik a viharzóna napközben

A HungaroMet a délelőtti figyelmeztető előrejelzésében azt írta, estig az ország északkeleti, keleti harmadán fordulhat elő zivatar. Az éjszaka második felében a délnyugat, nyugat felől érkező csapadékzónában néhány helyen dörgés, villámlás nem kizárt, majd napközben a délkeleti, keleti megyékben, valamint a középső tájakon lévő összeáramlás környezetében alakulhat ki helyenként zivatar.