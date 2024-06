Időjárás 1 órája

Mi közelít Hajdú-Bihar felé? Nem sok jót ígér a radarkép… – videóval

Jégre és intenzív esőre is számítani kell kedden, a szélről nem is beszélve. Zivatarveszély miatt másodfokú riasztásokat adtak ki a vármegyére is.

A június 1-jei zivatar nyomai Debrecenben Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Már délelőtt megírtuk, hogy igencsak viharos lehet a hét első napja Hajdú-Biharban is, széllel, jéggel és nagy esővel vehetik be a vármegyék a zivatarok. A HungaroMet 14.40-kor készült radarképe szerint ezek már a küszöbön lehetnek. Zivatarok a HungaroMet hétfő délutáni radarképén

Forrás: HungaroMet Olyannyira, hogy Püspökladányban 15 óra után nem sokkal már leszakadt az ég, mutatjuk videón is. A meteorológusok a keleti országrész jelentős részére, ezen belül is Hajdú-Bihar szinte valamennyi járására másodfokú riasztást adtak ki zivatarveszély miatt. Felhőszakadás veszélye miatt jelenleg elsőfokú a riasztás a vármegyében. Több hullámban jönnek a zivatarok A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint kedden több helyen, több hullámban kell számítani zivatarokra az országban, ezek környezetében helyenként felhőszakadás (>25-30 mm), viharos (60-85 km/h) széllökés, jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) előfordulhat. Az érkező hidegfront mentén a Dunántúl keleti felén és a középső megyékben, illetve annak előterében a keleti, délkeleti országrészben heves zivatarok (2-4 cm-t elérő, esetleg meghaladó jégátmérő; 90 km/h-t meghaladó széllökés, felhőszakadásból >30-40 mm - egymást követő zivatargócokból egy-két helyen akár >50 mm - csapadék) kialakulására is kedvezőek a feltételek. A késő délutáni, esti óráktól északnyugat felől megkezdődik a légkör stabilizálódása, éjszaka egyre inkább az ország délkeleti felére szorulnak vissza a (már várhatóan nem heves) zivatarok, számosságuk ott is csökken. Kedden érkezhet az utánpótlás Kedden napközben főként a Dunától keletre alakulhat ki ismét nagyobb számban zivatar, az erősebb gócokat jégeső (jellemzően 2 cm-t nem meghaladó átmérő), erős, viharos (>55-70 km/h) széllökések kísérhetik, sőt, elsősorban az északkeleti negyedben felhőszakadás (>25-30, az egymást követő cellákból néhány helyen akár >40 mm) társulhat hozzájuk. Késő délutántól, estétől a zivatarok számossága várhatóan jelentősen csökken – zárul az előrejelzés. Debrecent egyébként június 1-jén szántotta fel az év eddigi legnagyobb vihara, diónyi jeget, óriási szelet és özönvízszerű esőt hozva magával.

