A reggeli elszórt záporok után többórás napsütés várható, majd délután egyre többfelé pattannak ki zivatarok. Felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Az északnyugati szél megerősödik. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul – olvasható a köpönyeg.hu országos előrejelzésében. Az időjárás előrejelzés Debrecen esetében azonban arra utal, hogy a többórás napsütésre még jócskán várnunk kell, kora délutánig borult maradhat az ég.

Kiadták a riasztást: a HungaroMet radarképe alapján hatalmas vihar közeleg, jégesőt is hozhat magával

Forrás: HungaroMet

Riasztás Hajdú-Biharban: oltári viharra és jégesőre is számíthatunk

A helyi előrejelzések tekintetében elmondható, a köpönyeg.hu meteorológusai a csapadék valószínűségét 50%-ra tették Debrecenben 8 óra környékén, ami azonban igazán riasztó, az a HungaroMet és a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság riasztása.

A HungaroMet zivatar veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Békés vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területére – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Mint írják, az érintett területeken hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani.

A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is!

A HungaroMet riasztásában az erős szél és a jégeső mellett a zivatarokból 25-30 mm-t is meghaladó csapadékot jósol Hajdú-Bihar vármegyében.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.