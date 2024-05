A péntek esti Night Drive bemutatóival hivatalosan is kezdetét vette az idei Debrecen Drive, Kelet-Magyarország legnagyobb járműipari rendezvénye. Idén is parádés felvonulással igyekeztek megadni a szervezők az estéhez az alaphangot, valljuk be, a helyszíni fotók alapján ez sikerült is.

Már a levegőben is érezni lehetett a felcsapó lángok és az elszabadult lóerők erejét

Forrás: Molnár Péter

A tiszteletet parancsoló „gyülekezőt” követő autós-motoros éjszakai showra, a Night Drive-ra idén is rengetegen gyűltek össze, az autócsodákat sokan már a helyszínen várták. Sötétedés után nem sokkal, az első kövér gázfröccsre hivatalosan is elstartolt a Night Drive Debrecenben. Pillanatok alatt elszabadultak a lóerők, aszfalt és gumi is egymásnak feszült.

Izgalmas mutatványokkal és parádés trükkökkel érkeztek a fellépők az idei Debrecen Drive-ra

Forrás: Molnár Péter

A Debrecen Drive első estéjének legemlékezetesebb pillanatait fotóriporterünk is megörökítette