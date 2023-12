December 9-én ünnepeljük a labdarúgás világnapját. A földkerekség legnépszerűbb sportágát körülbelül 4 milliárd ember követi. Ha a válogatottakra gondolunk, a legutóbbi vb-döntők több mint egymilliós nézettsége mindenkori rekordokat döntött, de például a Bajnokok Ligájában a klubcsapatok mérkőzéseit is több százmillió focibolond figyelemmel kíséri. A 90’-es évek végén született gyerekként a magyar nemzeti tizenegynek világbajnokságon sajnos még nem szurkolhattam, de nagyon remélem, hogy 2026-ban erre végre lehetőség nyílhat. Ez az álmom tehát még várat magára, de egy másik tizennégy esztendeje már megvalósult, miszerint BL-meccseken drukkolhatok. Szülővárosom klubja, a szívemhez oly közel álló csapat, a DVSC ekkor nagyon sokat tett azért, hogy a futball közegét még inkább megszeressem, a szerelem pedig azóta is tart. Édesapámnak örökké hálás leszek, amiért időt és pénzt nem sajnálva a Lyon, a Fiorentina, valamint a Liverpool ellen is elvitt Budapestre, a Puskás Stadionba. A szobám falán akkor egy Cristiano Ronaldo-poszter mellett egy Varga Józseffel készült fotó is díszelgett. Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, de még a Tócó patakban is, szemem kinyílt a világ előtt, s mára már közel száz nemzetközi összecsapást tekinthettem meg hazánkban, vagy külföldön. CR7 azóta már az Al-Nassr csapatát erősít, míg utóbbi középpályás rövid kitérőt követően ismét a Lokiban bizonyíthat. A piros-fehérek 33-asa a csapatnál idén már sajnos csak epizódszerepet tölt be, de ha pályára lép, még mindig szívvel-lélekkel küzd a debreceni sikerért. A modern labdarúgás az utóbbi évtizedben több téren is hatalmas változáson ment keresztül. A globális kapcsolatok erősödése révén a futball nem csupán a nemzetközi porondon, hanem nemzeti szinten is új dimenzióba lépett. Ahhoz, hogy egy csapat versenyképes legyen, még több anyagi forrásra van szükség, ugyanakkor az európai klubfutball éves árbevétele mára már meghaladja a 21 milliárd eurót. Az edzésmódszerek is rendkívül gyorsan modernizálódtak, akadémiák épültek, a játéksebesség pedig felgyorsult – talán éppen ezért már öt cserelehetőségük van a csapatoknak. A fenntarthatóság és az társadalmi felelősségvállalás is egyre fontosabb szerepet játszik a futball világában, de a műszaki tudomány fejlődését sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A mérkőzéseken már megjelent a gólvonal-technológia és a videóbíró, de a 2026-os foci vb-n már olyan labdával is találkozhatunk, amely több szenzort is tartalmaz. Azonban van, ami nem változik: a futball iránti szenvedély, amely a világ minden táján generációkat hoz össze.