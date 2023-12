A múlt heti Kisvárda elleni döntetlent követőn szombaton ismét pályára lép a DVSC. A debreceniek a fővárosba látogatnak, ahol az MTK vendégei lesznek. Sokan emlékezhetnek, a hajdúságiak makulátlan mérlegét a nyár végén az MTK szakította meg. A Loki akkor Bárány Donát révén hamar megszerezte a vezetést, ám a budapestiek nagyszerű taktikával 3–1-re megverték a Vasutast. Ebből fakadóan van tehát miért visszavágnia a cívisvárosiaknak. Plusz tényező még, hogy eddig csupán egy idegenbeli mérkőzésüket nyerték meg Dzsudzsák Balázsék, így valószínűleg mindenképp győzni szeretnének.

Reménykednek a győzelemben

A találkozót megelőzően a piros-fehérek kiváló kapusa, Megyeri Balázs emlékezett vissza a Kisvárda elleni meccsre. – Féltünk egy kicsit a körülményektől is, aztán erre igazából nem lehetett panaszunk. Azt gondolom, hogy nem lehetett semmi rosszat mondani a kisvárdai pályára a körülményekhez képest. Úgyhogy próbáltuk ezt ki is használni, birtokolni a labdát. Sajnos nem sikerült szerintem elég helyzetet kialakítani ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést.

Kapus szempontból egy kicsit eseménytelenebb találkozókon vagyok túl, mondhatom így, mert Zalaegerszegen is hasonló volt a részemről. Pozitív, hogy nem kaptunk gólt.

Az idegenbeli mérlegünk annyira nem volt jó, ezen próbáltunk javítani. Kettő mérkőzésünk van mind a kettő idegenben, úgyhogy van még mit csiszolni az idegenbeli tabellán – kezdte. A kapus kitért a soron következő MTK elleni meccsre is. – Az MTK is hasonló felfogásban fog ellenünk futballozni, aztán lehet, hogy meglepnek minket valami mással, de a hazai meccsünkön is ezt a kicsit mélyebb védekezést próbálták erőltetni, és abból kontrákkal vertek meg minket, úgyhogy van mit nekünk is törleszteni. Még két mérkőzésünk ebben a naptári évben. Ebből szeretnénk minél több pontot elérni – mondta.

Koncentráltak lesznek

A DVSC trénere, Szrdjan Blagojevics is kitért az MTK elleni vereségre. A szerb tréner elmondta, mindent meg fognak tenni a siker érdekében. – Elsősorban mind emlékszünk, hogy az MTK hazai környezetben legyőzött minket. Nagyon jól játszottak, de itt az ideje visszavágni.

Biztos vagyok benne, hogy a srácok mindent meg fognak tenni a siker érdekében. Vétettünk néhány hibát azon a találkozón, de igyekszünk ki is javítani őket.

A fővárosiakat nagyon kompakt csapatnak tartom. Érdekes futballt játszanak támadásban és védekezésben is. Tudjuk, milyen kis különbségek vannak ebben a bajnokságban az együttesek közt. Éppen ezért teljes koncentrációra van szükségünk, s igyekszünk tudásunk legjavát nyújtani – fogalmazott.