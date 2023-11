Felröppentek olyan pletykák, miszerint a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát szívesen alkalmazná az olasz bajnokság címvédője, a Napoli. Magyar futballszeretőként azonnal a szívemhez kaptam, el a kezekkel a Mistertől! Néhány nap elteltével azonban érdemes reálisan nézni a helyzetet: amennyiben valós a sztárcsapat érdeklődése, van okunk félni, hogy a 2024-es Európa-bajnokság után Marco Rossinak fogják hívni a dél-olasz csapat vezetőedzőjét. Jelenleg az a Walter Mazzari irányítja az égszínkékeket, akinek már volt egy ciklusa a gárda élén. Az ő megbízatása csupán nyárig szól, s minden elfogultság nélkül kijelenthetjük, Rossi jobb tréner nála. Az sem segít az MLSZ és a szurkolók helyzetén, hogy a közelmúltban maga a kapitány fogalmazott úgy, egy álom lenne a Napolit irányítani. Habár maga Marco északon nőt fel, mégis szimpatizál a déliekkel. Fontos leszögezni, senki egy szót sem szólhatna, ha idővel elfogadná a Aurelio De Laurentiis elnök hívószavát. Emlékezzünk vissza, hazánkba érkezett anno egy ismeretlen olasz edző, aki több évtized után bajnokot csinált a Honvédból, majd kinevezték a magyar futball élére, s jelenleg is olyan sikereket ér el, amelyeket legvadabb álmainkban sem gondoltunk volna. Ezek után teljesen érthető, hogy megnő a kereslet egy ilyen kaliberű edző iránt. Arról nem is beszélve, hogy az ottani esetleges remek szerepléssel – azt hiszem, megelőlegezhetjük neki –, karnyújtásnyira kerülne az olasz nemzeti együttes kispadjától. Ezekkel a feltételekkel és eshetőségekkel egészen más megvilágításba kerül az ajánlat. Elvégre, csak egy talján trénerről beszélünk, aki ma már magyar állampolgár, de hogy utasíthatna vissza egy ilyen úttal is kecsegtető olasz melót? Persze, fanatikusként csak reménykedhetek benne, hogy közösen tovább írhatjuk nemzetünk futballtörténelmét, de a döntés a Mister kezében van. Bármi is lesz, mi csak köszönettel tartozunk Marco Rossinak és a stábjának, hogy újra visszaadta a reményt a labdarúgás szerelmeseinek.