Indulatos második félidő

A fordulást követően a debreceni ultrák régi „jó” barátjukat, Szappanos Pétert köszöntötték nem éppen irodalmi stílusban. Rögtön a 47. percben Bárány duplázhatta volna meg az előnyt, de fejese elkerülte a kaput. Dzsudzsák Balázsék más fordulatszámon kezdték a félidőt, Bárány ismét veszélyeztetett, majd Dreskovics is, de Szappanos mindkét esetnél nagyot védett. A hazai publikum sem feledkezett meg Dombi Tibor születésnapjáról, állva éltette a stadion a „bombázót”. A vendégek egyébként a szerencsével sem álltak hadilábon, a sípmester pedig szintén kedvező ítéleteket fújt számukra. Kezdtek elszabadulni az indulatok, Szrdjan Blagojevics is hangot adott elégedetlenségének a negyedik játékvezetőnél. A vendégek néhány perc alatt negyedszer reklamáltak tizenegyest, a VAR-szoba mindegyik esetet vizsgálta, de egyik alkalommal sem könyörült rajtuk. A 72. percben eldönthette volna a három pont sorsát a Loki, de Ferenczi bepasszára nem volt érkező. Néhány minutummal később a Tolna vármegyeiek egyenlíthettek volna, Loncsar saját kapuja felé terelte a labdát, de Megyeri hatalmas bravúrt mutatott be. A 78. minutumban ismét Ferenczi próbálkozott, de Szappanos újra túljárt az eszén. Nem állt le a Loki, de a vendégek kapusa állta a sarat. Öt perccel a vége előtt Dzsudzsák került ajtó-ablak ziccerbe, de a lövése elakadt a menteni igyekvő védőben. A 88. percben viszont Bévárdit kaszálta el Szabó János, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott, ám Dzsudzsák kihagyta a tizenegyest.

Akadtak még helyzetek, újabb gól azonban nem született, a DVSC 1–0-ra legyőzte a Paksot.