A Vega Csillagászati Egyesület az idei Csillagászat Napján ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. Az első csillagászati szakkörük 1984-ben alakult Balla Sándor nyugalmazott gimnáziumi tanár vezetésével, közösségük az elmúlt 40 évben több formációban is gyakorolta ismeretterjesztő munkáját – közölte portálunkkal Balogh Zoltán, az egyesület területi titkára.

Mint írják, a Nemzetközi Csillagászati Napot 1973-ban Doug Berger, az Észak-kaliforniai Csillagászati Egyesület elnöke szervezte meg elsőként. Az esemény célja az volt, hogy felkeltse a nagyközönség érdeklődését a csillagászat iránt, így több különböző helyszínen távcsöveket állított fel, hogy mindenki közelebbről megcsodálhassa a távoli égbolt szépségeit.

A Csillagászat Napja „mozgó ünnep”, mely a holdfázishoz igazodik, általában az első negyedhez legközelebbi szombatra esik. Idén ez május 18-ára esik, az első negyed után három nappal.

Az egyesület programjai közt feltűnik nem csak a meteorit simogató, de még a mikroszkópos meteorit vizsgálat is. Arra is felhívták a figyelmet, sötétedés után a távcsöveké lesz a főszerep, az este során kétszer is látható lesz az égbolton áthaladó Nemzetközi Űrállomás (ISS).

Arra is felhívták a figyelmet, a programokat csak felhőmentes, derült időben rendezik meg.