Szilágyi Zoltán vezetőedző elkezdte variálni az együttest, érkezett védekezésben a pénteken 2025-ig szerződést hosszabbító Hornyák Dóra, Füzi-Tóvizi Petra, az átlövőjátékot erősítendő pedig Kácsor Gréta, aki szép góllal mutatkozott be rögvest. Vámos Petra is szusszanhatott, helyette a fiatal Csernyánszki Liliána kapta meg a karmesteri pálcát. Ültek is a változatások, mert a 19. percben egyenlítettünk (10–10)!

Csere történt a kapuban is, Gabrijela Bartulovic állt a DVSC Schaeffler gólvonalára, mert újra elnyúlt a Győr.

Töpfner Alexandra kihagyta az első hetest, majd kétszer is parádézott a győriek kapusa, így nem sikerült a zárkózás. Sajnos Sandra Toft jó napot fogott ki, időnként pedig a mieink tették naggyá, így 16–12-es győri vezetésnél vonultak félidőre a csapatok. A játékkal nem volt baj, a helyzetkihasználás és a kapusteljesítmény okozta a különbséget.

Óriási szívvel játszott a DVSC Schaeffler

Fordulás után ismét agilisan kezdett a Loki, de az idő elteltével védekezésben egyre nehezebben tartották a mieink a lépést a győriek gyors játékosaival. Gabriel állt vissza a kapuba, de ez sem segített: öt gólra lépett el a kisalföldi alakulat (39. perc, 23–18). Szilágyi Zoltán időt kért, és a Vasutas támadásban átállt a 7 a 6 elleni játékra. Döcögött a támadójáték, ám ennek ellenére nem szakadt le a DVSC Schaeffler, meccsben tartották magukat a debreceni lányok. Mentek becsülettel a pofonért a mieink a győri falba, mindenki beleadott mindent, Gabriel teljesítménye is feljavult, és a le is dolgozta hátrányát az 54. percre (27–27)!

Időt kértek a győriek, de mégis a mieink voltak eredményesek, Kácsor hetesével már mi vezettünk!

Vágni lehetett a feszültséget a pályán, győri vezetésnél fordultunk az utolsó fél percre. Időt kértek a mieink, mert a következő támadáson múlott minden, sajnos nem sikerült gólt szerezni, így 29–28-ra nyertek a kisalföldiek.

Ennek ellenére minden dicséretet megérdemelnek a lányok, akik vasárnap 15 órától a bronzérem megszerzésért lépnek pályára, méghozzá az FTC-től 29–25-re kikapó Mosonmagyaróvár ellen .