Micsoda hajrá!

Nagy újságírói közhely, hogy a meccs ott folytatódott, hol abbamaradt, de tényleg: Töpfner újabb sikeres hetesével, majd Petrus és Kácsor gyönyörű góljaival már kettővel ment a Debrecen (35. perc, 18–16). Ám az előny egy emberhátránynak köszönhetően átmenetileg elolvadt. Azért csak átmenetileg, mert Vámosék újra kétgólosra hizlalták a különbséget.

Valami csoda volt kialakulóban, kérem szépen, telt az idő, és még mindig a Lokinál volt az előny. Látszott, hogy teljes erővel tapossa a gázpedált a Vasutas, tűzbe jött a közönség is.

Egy szerencsétlen eset után sajnos Hámori Konszuélát ölben kellett levinni a pályáról. Ez megzavarhatta a mienket, mert visszavette a fórt a vendéggárda. Szilágyi Zoltán a 48. percben időt kért, hogy rendet tegyen a fejekben, és jó tanácsokkal lássa el tanítványait. Közben csere történt a kapuban, Gabrijela Bartulovicra várt, hogy útját állja a győri próbálkozásoknak.

Pokoli izgalmak közepette teltek a percek, láthatólag mindkét gárda játékosai idegesek voltak. A hazaiak támadásban átálltak 7 a 6-ra, hogy létszámfölényben veszélyeztessék a vendégkaput. Jovovics triplájával újra előnyben volt a Vasutas, érkezett a győri időkérés bő két perccel a vége előtt (28–27).

Barulovic ziccer fogott, de a másik oldalon is sikertelen volt a támadás, így léptünk az utolsó percbe.

Mindenki állt a csarnokban, óriási volt a hangzavar, a DVSC a diadalért hajtott, és Jovovics Jovana utolsó pillanatos góljával 29–28-ra le is győzte az Etot, teljesen megérdemelten!

Szólt a We Are the Champions, a lányok körtáncot jártak, a közönség tombolt, ennél szebb hazai búcsút a csoportkörtől el sem lehet képzelni!