Hosszú téli álma után elkezdődött a tavaszi szezon az U19 III. osztályban. És nem is akármilyen meccsel indult útjára: a második helyezett akadémistáink fogadták a veretlen, első helyezett BLKSE-t. A kezdésnél még kicsit bizonytalanok voltak a mozdulatok, ám öt perc után átvettük a játék irányítását. Uj Fanni gyorsaságára és helyzetkihasználására lehetett építeni, a védekezés pedig egyre jobban állt össze, továbbá Tábit Vivien is több szép védést mutatott be – írta a klub honlapja.

Szinay Sarolta indulásgóljával már öttel vezettünk, és húsz gólt jegyeztünk az első félidőben. A második játékrész elején Kis Réka mutatta a jó irányt a csapatnak, a legkisebb helyeken is betört és eredményes tudott lenni. Hadas Tilla is ügyes megoldásokat választott, a védekezésben pedig Pásztor Gréta volt a biztos pont. Köstner Vilmos jól keverte a kártyákat, mindenki hozzátett a győzelemhez, amely fontos két pontot eredményez a mieinknek!