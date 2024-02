A DVSC Schaeffler a Bietigheim elleni BL-siker után a bajnokságban az Alba Fehérvár KC együttesét fogadta szerdán 18 órától. A találkozót megelőzően a Loki a tabella 4. helyén állt, míg a kék-fehérek a 7. pozícióban tanyáztak. A felek legutóbbi randevúja sima, 31–23-as arányú debreceni sikert hozott, és a papírforma alapján ezúttal is hasonló meccsre számíthattunk. A Vasutas 2024-ben még csak egyszer nyert otthonában, a Hódos Imre Sportcsarnokban – akkor a Kozármisleny volt az ellenfél – így az Odense és a Ferencváros elleni hazai vereséget követően igyekezett a hazai statisztikán javítani.

Tíz percig volt szoros

A mérkőzés első percében Gabrijela Bartulovics több nagy védéssel is segítette a Lokit. A piros-fehéreknek Töpfner Alexandra hetesből szerzett vezetést, de aztán az ellenfél Szemes Szonja és Utasi Linda góljával fordított. Azonban a hazaiak Töpfner újabb remekül értékesített büntetőjével egyenlítettek. Ezt követően hol itt, hol ott volt az előny, Hámori Konszuéla második találata után (5–4) pedig a vendégek mestere, Horváth Roland időt kért. A rövid pauza egy ideig hatásos is volt, ugyanis a nyugat-magyarországi csapat tartotta a lépést a Debrecennel.

Azonban a 10. perc után a Vasutas sorozatban háromszor is eredményes volt, ráadásul Bartulovics büntetőt is hárított, Füzi-Tóvizi Petra pedig négy gólosra hízlalta az előnyt.

Forrás: Molnár Péter

Megmaradt a különbség

Bár az Alba többször is feljebb zárkózott, a lokisták szebbnél szebb góllal válaszoltak. A 19. minutumban 15–11 volt az állás, ez követően rövid ideig egyik játékos sem zörgette meg a kaput. A Fehérvár Afentaler Sára révén törte meg a csendet, de érkezett is rá a gyors válasz Tamara Haggerty-től. A mérkőzés színvonala ezúttal nem volt a legmagasabb, ugyanis a csapatok többször is hibáztak, de mégis jó volt nézni, hogy a DVSC kézisei mennyire felszabadultan játszanak. Jovana Jovovics találatát követően a 25. percben már öt gólos is volt a különbség (17–12), és Johanssont, valamint Planétát a játékvezetők hiába állították ki két-két percre, a csapat nem tört meg. Szilágyi Zoltán 15 másodperccel a szünet előtt magához hívta a lányokat, de az eredmény azután már nem változott, a sportolók 18–14-es állásnál vonulhattak az öltözőbe.

A vége sima lett, nyílt az olló

A második félidő elején Töpfner gyönyörűen emelte át a labdát a vendégek igyekvő kapusának, Tóth Nikolettnek a feje felett, és irányította azt a kapuba. Planéta Szimonetta és Csernyánszki Liliána is feliratkozott a góllövők listájára, az eredményjelző a 37. percben 22–15-öt is mutatott. Noha az Alba mindent megpróbált, a Debrecen magasabb szintre kapcsolt, melynek köszönhetően már kilenc egységnyi volt a különbség, a 40. percben éppen ezért a székesfehérvári alakulat szakmai stábja az időkérés mellett döntött.

Azonban a DVSC Schaeffler örömjátéka folytatódott, a 46. percben már 12 gól volt a differencia. Állítható tehát, hogy ekkora már a mérkőzés is eldőlt, de a Loki továbbra is megállíthatatlannak bizonyult.

Gólgála volt ez a javából, szemkápráztató megoldásokat láttunk a hajdúsági csapattól, az Alba Fehérvár pedig egyre inkább elbizonytalanodott. Az ihletett formában játszó Csernyánszki 8 gólig jutott, a DVSC Schaeffler pedig ahogyan az várható volt, most is simán nyert, a vége 39–27 lett.