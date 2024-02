A DVSC Schaeffler a hétközi Magyar Kupa továbbjutást követően sem pihenhetett sokat. Szilágyi Zoltán csapata vasárnap Németországban a Bietigheim ellen lépett pályára a Bajnokok Ligájában. A debreceni lányokon már semmiféle teher sem volt, hiszen már korábban biztossá vált, hogy tavasszal is ott lesz a legmagasabb európai kupasorozatban. A Debrecen vezetőedzője is hangsúlyozta, nem feltartott kezekkel futnak majd ki a csarnokba. A 14 órától kezdődő találkozóra cívisvárosi szurkolók is elkísérték az együttest, akik abban bíztak, sikerül visszavágni az első meccsért.

A meccset a fehérben kézilabdázó Vasutas kezdte, de rögtön eladták a labdát Vámosék, így az első gólt a kékben szereplő németek szerezték. Hámorinak sikerült hamar egyenlíteni, de a hazaiak ismét betaláltak Gabriel kapujába. Gassama találatával tovább nőtt a hazai előny, a vendéglátók pedig egészen magas szinten védekeztek. Hámori nagy kedvvel kézilabdázott, s végre Catherine Gabrielnek is sikerült védenie. Az első 10 perc végére technikai hibák csúsztak mindkét oldalon a gépezetbe, de kezdett nyugodtan kézizni a Loki, sajnos ez nem párosult kezdetben az eredményességben. Igaz, a hazaiak kapusa ihletett formában védett. A fehér mezesek már másodjára kerültek emberhátrányba a meccsen, de a hajdúságiak ezt nem tudták kihasználni, Szilágyi Zoltán pedig időt is kért. Sikerült rendezni a sorokat, Töpfner büntetőjével egyre csökkentette hátrányát a DVSC Schaeffler (9–8), majd Kácsor egalzált. Ezt követően megint nem tudott vezetést szerezni a debreceni gárda, de folyamatosan egy-két gólon belül maradt a Loki. A félidő vége nem sikerült a legjobban, de így is 15–13 volt az állás a szünetben.

Átszakadt a gát

A második játékrészt a németek kezdték, akik emberhátrányban támadtak, s le is pörgették a két percet, amelynek végén be is találtak. A felek az első hét percben csupán egy-egy gólt szereztek, igencsak visszaesett a színvonal az első félidőhöz képest. A 38. minutumban Kácsor révén összejött az egyenlítés. Az utolsó húsz percre fordulva kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, ám valamivel lendületesebb volt a Loki. A 43. percben a mérkőzésen először Grosch révén megszerezte a vezetést a Debrecen! 17–18-nál időt is kért a németek vezetőedzője. Vámos Míra kettőre növelte a hajdúsági előnyt, majd rögtön szerzett egy újabbat (18–21). A 48. percben Vámos Petra már négyre növelte a különbséget (20–24). A cívisvárosiak egészen pazarul játszottak a fordulás óta. A vendéglátók mintha észbe kaptak volna, gyorsan vissza is jöttek kettőre. Szilágyi Zoltán időt is kért és csak annyit kért: „easy goals”, magyarul: egyszerű gólokat szerezzünk! Ennek ellenére sikerült zárkóznia a kék mezeseknek, de a Vasutas is tartotta a lépést. Kácsor időközben átvette Töpfner szerepét, hidegvérrel értékesítette a büntetőket. Az utolsó öt percre 26–28-nál fordultak a hölgyek, Kácsor pedig megszerezte a huszonkilencediket is! Két minutummal a vége előtt biztossá vált a debreceniek győzelme. A DVSC Schaeffler 31–27-re megverte a német együttest!