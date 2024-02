A DVSC Schaeffler kézilabdacsapata a BL-meccsek és a bajnoki küzdelmek közepette szerdán a Magyar Kupában a Dunaújvárosi KKA otthonában 36–23-as győzelmet aratott, és a sorozat legjobb négy csapata közé jutott. Az együttes vezetőedzője, Szilágyi Zoltán a Haonnak elmondta, hogy nagyon örül a továbbjutásnak, hiszen ezzel még közelebb kerültek idei céljaik megvalósításában. – Az Ferencváros elleni bajnoki nem éppen úgy sikerült számunkra, ahogyan azt elterveztük, volt bennünk hiányérzet – kezdte a mester. – Azonban sokáig nem búslakodhattunk, mert Dunaújvárosban szintén egy fontos mérkőzés várt ránk. Tiszteltük az ellenfelünk, de papíron tudtuk, hogy gyengébbek. Éppen ezért úgy léptünk ki a pályára, hogy megalkuvást nem tűrve, átgázoljunk rajtuk.

Kifejezetten jól is kezdtünk, és bár az első félidő végén volt egy kis megingásunk, de a szünet után egyértelműen megmutattuk miért jöttünk. Boldog vagyok, amiért hamar eldöntöttük a továbbjutás kérdését, és ismét ott vagyunk a kupa legjobb négy csapata között

– gondolt vissza a szerdai eseményekre Szilágyi Zoltán.

Kellett a regeneráció

A Loki trénere azt is elmondta, hogy csütörtökön sokan regenerálódtak, de azon kézilabdázók, akik az utóbbi meccseken kevesebb játéklehetőséget kaptak, számukra edzés is volt. Szilágyi Zoltán kiemelte, hogy ilyen kemény időszakban rendkívül fontos a gyógyterápia és a masszázs, és a prevenciós mobilizációs gyakorlatokra is nagy hangsúlyt fektetnek.

– Ilyen sűrű időszakban nagyon egyénre szabott a munka, sok mindentől függ, hogy kinél mit kell fejleszteni. Pénteken délelőtt voltunk együtt ismét, videóelemzéssel is készültünk. Szombaton is vár a lányokra még egy tréning, majd egy hosszú út vár ránk, délután öt órakor Ferihegyről repülünk Németországba – hangoztatta.

Újabb kihívás jön

A DVSC a Bajnokok Ligája 12. fordulójában vasárnap 14 órától a Bietigheim vendége lesz, amit a Sport1 élőben közvetít.

Füzi-Tóvizi Petráéknak van miért visszavágniuk, ugyanis a német gárda szeptemberben 36–26-os győzelmet aratott Debrecenben. Szilágyi Zoltán reménykedik benne, hogy ezúttal máshogy alakul a mérkőzés. – Azon a hazai meccsen rendre elveszítettük az egy-egy elleni szituációkat, ellenfelünk nagyon könnyen ment át a falunkon. Az volt a baj, hogy kishitűek voltunk, és nem hittük el, igazából mire vagyunk képesek. Akkor a ziccereket folyamatosan gólra váltották, és nem tudtunk mit csinálni ellenük. Hiszem, hogy ezúttal már másképp lesz – nyilatkozta a vezetőedző bizakodóan.