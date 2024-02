Idén is megtartotta hagyományos ünnepi gáláját a DSI Debrecen, ahol az év legjobbjait díjazták az egyesület vezetői a Főnix Arénában csütörtök este. A nagyszabású ünnepségen több százan vettek részt, a nívós eseményen a HAON is jelen volt. Az esemény felkonferálása után Papp László, Debrecen polgármestere szólt elsőként a megjelent sportolókhoz, edzőkhöz, sportvezetőkhöz és érdeklődőkhöz.

A városban a sport igazi hívószó

A város első embere először annak adott, hogy a rendezvény több egy egyszerű díjátadó gálánál, hiszen ez Debrecen ünnepe is. Papp László azt is hangsúlyozta, hogy ami Debrecenben történik, az hatással van az egész nemzetre. – A Debreceni Sportiskola több évtizedes története során megszámlálhatatlan tehetséggel örvendeztette meg a magyar sportot, számos olyan hazai és nemzetközi eredménnyel együtt, melyek büszkeséggel töltik el a várost, és az ország sportszerető polgárait – mondta a polgármester, aki azt is hozzátette, hogy a cívisvárost manapság az ország másik fővárosaként is emlegetik, a helyi sportéletnek pedig hatalmas jelentősége van.

A vidéki Magyarországot tekintve ma Debrecenben áll rendelkezésre a legtöbb és a legmodernebb feltételeknek megfelelő sportinfrastruktúra. Lassan nincs is olyan sportág, amely ne lenne itt elérhető a gyermekek számára. Nem csak intézményekben, sporthelyszínekben bővelkedünk, hanem kiváló és elhivatott sportolókban, oktatókban és edzőkben

– fogalmazott.

A DSI példaképekben bővelkedik

Papp László megköszönte, hogy a trénerek nap mint nap lelkesen azon fáradoznak, hogy a sportolók komoly teljesítményt tegyenek le az asztalra. – A szakemberek azon vannak, hogy megszerettessék a sportot, népszerűsítsék a mozgást és az egészséges életmódot. Megtapasztalhatóvá teszik, hogy milyen az, ha valaki egy igazi közösség büszke tagjának mondhatja magát. Hazaszerető, lokálpatrióta és sportszerető emberként az önkormányzattal azért dolgozunk, hogy bármely sportág képviselője a lehető legjobb körülmények között készüljön – hangsúlyozott.

A polgármester végül arról beszélt, hogy a DSI-nél a jó eredményekből nincs hiány, és a közösségben rendkívül sok példakép van, akik a hozzáállásukkal, elhivatottságukkal példát mutatnak, és inspirálnak másokat a hétköznapokban. Nekik köszönhetően világszerte, a legtávolibbnak tűnő helyeken is loboghat a magyar zászló, valamint felcsendülhet a magyar himnusz, és kívánja, hogy mindenki megvalósítsa célját és elérje álmát.



Új szakágak

Beszédében Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, nagy büszkeséggel tölti el őket, hogy évről évre újabb eredményekről és sikerekről tudnak beszámolni. Mint kiemelte, külön öröm számára, hogy ismét a Főnix Arénában rendezhetik a gálát.

A tavaly hatvanadik születésnapját ünneplő, régi nevén Debreceni Sportiskola négy sportággal, atlétikával, kézilabdával, tornával és úszással indult útjára, és ma már 16 szakosztállyal, több mint 1200 igazolt versenyzővel rendelkezik.

– Az elmúlt évek, évtizedek egyesületi fejlődése során mindig szem előtt tartottuk a hosszú távú működést, a városi és országos sportstratégiához való igazodást, a létesítményi, személyi és pénzügyi lehetőségeket. A tavalyi évben is új csoporttal, a breaktánc és az extrém sportokat tömörítő szakosztállyal bővült a palettánk, és bízunk benne, hogy a folyamatosan növekvő utánpótlás-bázis mellett, hamarosan ezekben a sportágakban is debreceni sikereknek örvendhetünk. A fejlődések mellett filozófiánk ugyanakkor változatlan, olyan sportembereket és embereket nevelünk és képzünk, akik felnőtt korban, hazai és nemzetközi színvonalú eredmények elérésére lesznek képesek, ugyanakkor a sportpályán kívül is meg tudjuk állni a helyüket.

Nálunk nem csak az a kérdés, hogy mi leszel, ha nagy leszel, hanem, hogy ki leszel, ha nagy leszel

– tette hozzá Becsky András.

A sportvezető ezt követően megköszönte a városnak, a támogatóknak és a munkatársainak, hogy segítik a DSI Debrecen munkáját. Állítás szerint számos olyan gyermek van, aki nem, vagy csak nagyon keveset mozog, éppen ezért kiemelten fontosnak tartja a Mozdulj, Debrecen! mozgalomban való szerepvállalásukat.

– Ez kifejezetten a nem sportoló ifjúságot célozza meg, és játékos, sportos formában, iskolai keretek között kínál mozgáslehetőséget. Újraszerveztük a Kincskereső óvodai programunkat is, jelenleg már 12 óvodában, 200 gyermeknek tartunk órákat. Nagy öröm számunkra a város azon kezdeményezése is, hogy sportóvoda fog nyílni, amely komoly szakmai kihívást jelent, ugyanakkor a működésében nagy lehetőséget látunk. Hiszünk abban, hogy nem csak sportnemzet, hanem a közösségi sportban is kiemelkedő sportoló nemzet legyünk. Ezt viszont csak akkor érhetjük el, ha a mozgás már gyermekkorunktól kezdve a mindennapi életünk részévé válik, és nemcsak kampányszerűen, hanem életvitelszerűen kíséri az életünket – mondta.