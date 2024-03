Soha nem látott átigazolási siker a lengyel női Szuperligában! – olvasható az MKS Lublin Instagram-felületén. Ahogyan azt a Haonon már értesülhettek a hírről, miszerint december elején biztossá vált, hogy a válogatottban is remeklő Planéta Szimonetta az idény végén, 2024 nyarán elhagyja Debrecent.

Kedden délelőtt pedig arra is fény derült, hogy a tapasztalt kézilabdázó a következő szezontól Lengyelországban folytatja pályafutását.

Az MKS FunFloor Lublin klub közleménye szerint a 196 centiméter magas balkezes játékos lesz a lengyel bajnokság történetének első magyar légiósa, egyúttal az élvonal legmagasabb kézilabdázója is. A honlapon kiemelik, hogy a Szimó becenévre hallgató játékossal még erősebb lett a keretük, és vele a bajnokságban és nemzetközi szinten is jobb eredményekben gondolkodhatnak.

A lengyel gárda Planéta előtt két játékos érkezését jelentette be. Aleksandra Rosiak a szlovén RK Krimtől teszi át székhelyét, míg Sylwia Matuszczyk hosszú idő után tér vissza nevelőegyesületéhez.

A magyar játékos a 2024/2025-ös szezon végéig szóló szerződést írt alá, további egyéves hosszabbítási opcióval.

Nagyon örülnek neki

Tomasz Lewtak, az igazgatótanács elnöke az mkslublin.pl-nek elmondta, nagyon örülnek, hogy egy ilyen tapasztalt kézilabdázóval erősítettek.

Ez az átigazolás kétségtelenül telitalálat az európai színtéren.

– Köszönjük a hatalmas támogatást és a csapatmunkát mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ez az átigazolás megvalósuljon. Ismét bebizonyosodott, hogy a legjobb szurkolóink vannak, akik a legjobbat akarják a klubnak. Felbecsülhetetlen értékű a partnereink hozzáállása, akik bíznak bennünk. Támogatásukkal nagy dolgokat valósíthatunk meg és megtehetjük a következő lépéseket céljaink felé – nyilatkozta.

Planéta Szimonetta is üzent

Úgy éreztem, hogy nagyobb változásra van szükségem a karrieremben. Újra külföldön akartam játszani. Amikor megtudtam, hogy a Lublin átlövőt keres, úgy gondoltam, ez a tökéletes választás

– nyilatkozta a 30 éves Planéta. Hozzáfűzte, vannak ismerősei, akik már játszottak Lublinban, és csak jót mondtak a klubról. Úgy fogalmazott, hogy őt a professzionalizmus, a fantasztikus szurkolók és a remek csapatszellem győzte meg, és reméli, minden téren segítheti a zöld-fekete gárdát.

Az MKS Lublin jelenleg a bajnokságban a Zaglebie után a 2. helyen áll. Az együttes az idényben az Európa-ligában is részt vett, azonban a csoportban a román Bistria, a francia Nantes és a német Bensheim-Auerbach mögött 2 ponttal az utolsó pozícióban végzett.

Szép sikereket ért el

Planéta Szimonetta 2021 nyarán érkezett Debrecenbe, korábban pedig a Győri ETO-ban, a német Thüringer HC-ben és a francia Chambray Touraine-ban bizonyíthatott. Első hajdúsági évében bajnoki bronzérmet szerzett a Lokival, amellyel a legutóbbi szezonban pedig a bajnokság mellett a Magyar Kupában is a harmadik pozícióban végzett. Idén a Bajnokok Ligájában is nagy szerepe volt a nagy menetelésben, a kupában ismét bronzérmet szerzett a csapattal, de még az NB I.-ben is begyűjthet egy szépen csillogó medáliát.

A Loki 43-as mezszámú játékosának szerződését a klub 1+1 éves időtartamra szóló kontraktussal hosszabbította meg 2023 januárjában. A rutinos kézilabdázó azonban a közelmúltban úgy döntött, hogy – opciós jogával élve – az első év letelte után, azaz 2024 nyarán távozik Debrecenből.

A sportstatisztika.com adatai alapján Planéta Szimonetta eddig összesen 97 tétmérkőzésen lépett pályára a Lokomotív szerelésében és 290 gólt szerzett. A DVSC-vel a bajnokságban 66 meccsen 191-szer volt eredményes. Tavaly februárban Mosonmagyaróváron 8 találatig jutott, amely az egyéni gólcsúcsa. A 30 éves jobbátlövő debreceni játékosként került vissza a magyar válogatott keretébe, a nemzeti alakulatban eddig összesen 67 összecsapáson szerepelt.

Többek között a Champsport nemzetközi ügynökség is megosztotta, hogy a játékos nyártól MKS Lublint erősíti majd.