Az biztos, hogy amennyiben az említett négyes a papíron esélytelenebb csapatok ellen továbbra is hozza a kötelezőt, a jelenlegi állás szerint az április 21-ei DVSC–Mosonmagyaróvár derbi akár az éremről is dönthet. Minthogy a május 11-ei Győr–FTC rangadó után az is eldől, hogy a Loki-szurkolók később (május 22-én DVSC–ETO meccset, majd május 25-én Ferencváros–Debrecen mérkőzést rendeznek) akár álmodozhatnak-e a bronznál is ragyogóbb medáliában.