Tavaly december 8-án, a Kisvárda elleni U19-es találkozóval zárult az akadémisták számára az előző év, már ami a mérkőzéseket jelenti. Minden csapat december 22-ig edzett az óévben, majd a két ünnep között az ifjúságiak közösen tréningeztek, a serdülő együttesek pedig egyéni edzéseket végeztek. Nem kellett sokat egymást nélkülözniük a lányoknak, január 2-án már közös foglalkozást vezényeltek az edzők, az első hét még mérkőzések nélkül telt el.

Ezen a héten beindul az üzem a bajnokságokban is, csütörtökön az U17-esek Szeghalmon, pénteken az U19-esek Budapesten, a BVSC-Zugló ellen lépnek pályára, szombaton pedig az Eszterházy SC elleni NB I./B.-s hazai összecsapással zárul a hét.

A következő hetekben is ezek a bajnokságok lesznek terítéken, majd februárban folytatódnak az NB II. D csoport, illetve az U19 III. osztály E csoport küzdelmei. Előbbi sorozat alapszakaszából csupán három mérkőzés van hátra, a nyolccsapatos mezőny első négy helyezettje (kiegészülve az NB II. C csoport 1-4. helyezettjével) a felsőházban, a 5-8. helyezettek pedig az alsóházban folytatják (hasonló logika alapján az NB II. C csoport 5-8. pozíciójában végzőkkel).