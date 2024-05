Nagy Lajosné Margit néni május 6-án töltötte be 90. életévét, ebből a jeles alkalomból köszöntötte őt szerda délelőtt debreceni otthonában Tóth-Vanka Judit, a debreceni polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa. – Nem gondoltam volna, hogy idáig élek – mondta mosollyal az arcán Margit néni, aki a fényképezőgépet meglátva „felszólította” a Haon fotóriporterét: most már készülhet a sztárfotó! A születésnapos le sem tagadhatta volna, mennyire örül annak, hogy megérte a kilencvenéves kort. Ottjártunkkor megtudtuk, az ünnepelt Budapesten született, édesapja lakatosként dolgozott, míg édesanyja egy fővárosi szövőgyárban tevékenykedett.

Kilencvenéves lett Nagy Lajosné Margit néni, ebből a jeles alkalomból köszöntötte őt debreceni otthonában Tóth-Vanka Judit

Forrás: Kiss Annamarie

A kilencvenéves a mai napig tartja a kapcsolatot gyerekkori barátnőjével

Nem született testvérem, egyke vagyok, és mivel a szüleim sokat dolgoztak, így az anyai nagymamám úgy határozott, elvisz magához. Néhány éves lehettem, amikor elhozott Debrecenbe, a Csapókertben laktunk, nagyon szerettem az ottani életet. Nagyapám erdőőr volt, így sokat jártunk a természetbe is. Az elemi iskola elvégzése után a Dóczy Református Polgári Iskolába jártam, tanár szerettem volna lenni, de végül egy kereskedelmi iskolába végeztem el a tanulmányaim

– fogalmazott a Haonnak Margit néni, aki egy hölgy nevét emlegette nekünk.

– Hajdú Béláné Irénkével egy osztályba jártunk, nagyon jó barátnők lettünk, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, ő is idén lett kilencvenéves – osztotta meg, mire azonnal tudtuk, kiről beszél Margit néni, hiszen Irénke néninél februárban járt a Haon stábja, aki néhány hónapja arról beszélt nekünk, fontos, hogy az embernek szerető környezete legyen; ő is mindig olyan emberek között élt, dolgozott, akik viszont szerették. Kiemelte még a humor fontosságát, amivel ő maga is átvészelt sok mindent az élete során.

Igen, nagyon jóban vagyunk, ma már nem nagyon járkálunk egymáshoz, de telefonon tartjuk a kapcsolatot. Amióta ismerjük egymást, azóta elválaszthatatlanok vagyunk, sok mindent átéltünk együtt, megosztottuk egymással örömünket és bánatunkat egyaránt, örülök, hogy a sors úgy hozta, megismerhettem

– emelte ki Margit néni.

Forrás: Kiss Annamarie

Férje meteorológus volt, ő pedig a debreceni klinikán dolgozott

Mint megtudtuk, Margit néni később kiköltözött Hajdúböszörménybe a nagymamájával, onnan járt be Debrecenbe tanulni. Böszörményben ismerte meg férjét, aki rengetegszer várta az ünnepeltet egy szál vörös rózsával a kezében a buszmegállóban. Elmondta, 1951-ben összeházasodtak, majd a következő évben a cívisvárosba költöztek.

– Egy lány gyermekünk született, azóta pedig három gyermek büszke nagymamája lehetek – hangsúlyozta. Rámutatott, férje meteorológus volt, ő maga pedig 37 évet dolgozott a debreceni klinikán, először betegfelvevőként, majd pénztárosként.

Imádtam a munkahelyemet, olyanok voltunk, mint egy nagy család. Ha úgy hozta az élet, hogy valamelyikőnknek segítségre volt szüksége, akkor mindig akadt valaki, aki támaszt nyújtott

– jegyezte meg.

A kilencvenéves ünnepelt miután nyugdíjba ment, férjével vettek egy kertet, ahova gyakran kijártak. – A férjem nagyon szeretett kertészkedni, eleinte én ódzkodtam attól, hogy belevágjunk a növények gondozásába, de ő annyira lelkes volt, hogy végül rábólintottam – fogalmazott.

Majd kitért arra is, nagyon sok helyen járt külföldön a családjával. Akkor is utaztak, amikor még főállásban dolgoztak, úgy vélték, nem szabad az időt elfecsérelni, mindig kell időt hagyni olyan dolgokra, amik feltöltik az embert. Járt a szomszédos országokban, megfordult Görögországban és Olaszországban is Margit néni, aki egyébként kora ellenére nagyon jól tartja magát. Imád visszaidézni egy-egy korszakot az életéből, ő tényleg egy olyan kilencvenéves, aki megállás nélkül, beleéléssel fel tudja idézni, mi történt vele 20-30-40 évvel ezelőtt.

Mi a hosszú élet titka?

Kíváncsiak voltunk arra, mi a hosszú élet titka Margit néni szerint, aki úgy fogalmazott, a nyugodt élet sokat számít, majd néhány másodpercre elhallgatott, maga elé nézett, majd bekönnyezett.

Hatvanhárom évet éltünk együtt a férjemmel, boldogok voltunk, szerető családban nőtt fel a lányunk, és az unokáink is egy harmonikus környezetbe születtek, ez a legfontosabb

– osztotta meg gondolatait a kilencvenéves.