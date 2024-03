A mostani szezonban újabb mérföldkőhöz érkezhetünk a női kézilabda Bajnokok Ligájában, ugyanis először szerepelt egyszerre három magyar klubcsapat a főtáblán, ráadásul a Győrön és a Ferencvároson kívül a DVSC Schaeffler is a legjobb nyolc közé jutásért harcolt. A papírforma szerint a legutóbbi három évben a világ legjobbja, a Kristiansand a Loki elleni párharc toronymagas esélyese volt, azonban a debreceniek kijózanították a rózsaszín ködből a Viperákat. De Szilágyi Zoltán együttese a csoportkörben az Odensén kívül minden, jóval nagyobb költségvetéssel gazdálkodó csapat ellen is szerzett minimum egy pontot, és bravúrt bravúrra halmozott. Akkor miért ne történhetett volna egy újabb csoda? A piros-fehérek már a nyolcaddöntő első felvonásán is brillíroztak, de Norvégiában is elképesztően jól játszottak. Álomszerű, ahogyan a cívisvárosi gárda kőkemény küzdelemre kényszerítette a sztárokkal teletűzdelt, a sorozat legutóbbi három kiírását megnyerő alakulatot. Az egyik legnagyobb hős, Szabó Nina a két meccsen 14 gólig jutott, de a valamennyi hetest értékesítő, 10-szer eredményes Töpfner Alexandrát, valamint az összességében 34 százalékon teljesítő Gabrijela Bartulovicsot is hatalmas dicséret illeti. Minthogy a csapat összes tagját, akik szívvel-lélekkel mentek előre, a taktikai utasításokat teljes mértékben betartották. Catherina Gabrielnek is szemet gyönyörködtetően védett, de Tamara Haggerty, Füzi-Tóvizi Petra és Planéta Szimonetta is sokszor blokkolt, és mikor pályán tudott lenni, Vámos Petra is fontos láncszeme volt a robogó Vasutasnak. Az újabb csoda kapujában, tényleg ujjhegynyire voltak a világszenzációtól. Ahhoz képest, hogy ez „csak” egy tanulási folyamat volt, egészen magasra tették a lécet. Érthetően a végén eltörött a mécses, valamennyi Lokistának vérzett a szíve. Székely Éva „Sírni csak a győztesnek szabad!" mondata jutott eszembe, és gondolkodtam el, vajon a párharc során a DVSC-játékosok mit nyertek: azon kívül, hogy nem jutottak tovább, mindent. Vívtak egy mindennél szorosabb csatát, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek és még inkább felhívták magukra a figyelmet. A norvég csapat sztárjaival szemben nekünk is világklasszisaink születtek! Büszkék lehetünk a lányokra.