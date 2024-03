A DVSC Schaeffler a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata között hiába játszott szombaton 27–27-es döntetlent a Vipers Kristiansanddal, ez nem volt elég a továbbjutáshoz. Noha a párharc két mérkőzésén jóval több ideig volt a Lokinál az előny, a norvégok a debreceni mérkőzésen Naes Andersen góljával nyertek, míg a visszavágón az utolsó pillanatokban Lois Abbinghnak sült el a keze, találata pedig a skandinávok továbbjutását eredményezte.

A DVSC játékosai fogták a fejüket a végén

Forrás: EHF

Ami debreceni szempontból különösen bosszantó, hogy a háromszoros BL-győztes együttes semmivel sem volt jobb, sőt, a piros-fehérek összességében sokkal meggyőzőbb teljesítményt nyújtottak. Az említett játékosok mellett az alakulat nagy segítségére vált a korábban több tornán is a világ legjobbjának választott Anna Vjahireva, és a kapuban még 43 évesen is bravúrt bravúrra halmozó Katrine Lunde.

Ha az ellenfél az Abbingh, Vjahireva, Lunde, Andersen kvartett nélkül áll ki a a lehetetlent nem ismerő, szívvel-lélekkel küzdő Vasutas ellen, a magyar együttes könnyen kijózaníthatta volna Viperákat a rózsaszín ködből.

Jövőre visszatérhet a Debrecen?

A visszavágó után a DVSC Schaeffler vezetőedzője, Szilágyi Zoltán úgy fogalmazott, hogy a céljuk az volt, hogy szoros és jó meccset játszanak. Azonban a Loki olyan fejlődésen ment keresztül az utóbbi hónapokban, hogy két ennyire kiegyenlített meccsről talán még a legfanatikusabb cívisvárosi drukkerek sem álmodoztak.

Büszke vagyok a lányokra. Sajnos a második félidő végére elfáradtunk, nem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket és megállítani a Vipers kulcsembereit. A BL csodálatos utazás volt számunkra, remélem a következő szezonban visszatérhetünk

– nyilatkozta a hajdúságiak trénere. Ahhoz, hogy ez összejöjjön, még több találkozót is sikerrel kell venni, de amennyiben Petrus Mirtillék a bajnokságban ismét érmet szereznek, ilyen teljesítménnyel még a szabad kártyára is nagy eséllyel pályázhatnak.

Az első, Vipers elleni mérkőzésen 32 százalékkal, majd a visszavágón 35 százalékkal teljesítő Gabrijela Bartulovics is kiemelte, hogy jövőre is meg akarják mutatni, mire képesek a BL-ben, és még egy mondattal az érzéseiről is beszélt.

Az első félidő után nagyon boldogok voltunk, mindenki győzni akart. Nem tudom, hogy az ellenfél hogyan zárkózott vissza, még ezt vissza kell néznem. Szomorú, de ugyanakkor büszke vagyok a csapatomra

– hangoztatta a horvát kapus.

A norvégok is elismerték: mindent beleadtak

A Vipersnél láthatóan nem számítottak arra, hogy végletekig kiélezett lesz a csata. Azonban már az is nagy szó, hogy a norvégok mestere, Hlavaty Tamás bevallotta, nagyon mélyről jöttek vissza egy nagyon jó csapat ellen.

Tudom, rossz egy ilyen szoros meccsen kiesni, de a Debrecen minden dicséretet megérdemel. Lois Abbingh aranykeze döntötte el a továbbjutást

– fogalmazott angolul, majd ennek kapcsán a főszereplő is megszólalt. – Ez a mérkőzés hihetetlenül intenzív volt, a DVSC-vel két nagyon jó meccset játszottunk. Abszolút mindent bele kellett adnunk. Amikor ennyi érzelem van benned, és az egész csarnok úgy támogat, ahogy ma, még fantasztikusabb érzés győztes gólt szerezni – nyilatkozta a holland klasszis.

A norvégok öröme Fotó: EHF

A Vipers magja, az újonc és az akadémista

Aki szereti a kézilabdát, Katrine Lundét senkinek sem kell bemutatni. A kapusfenomén a Vipersnél kezdte a pályafutását, majd a dán Aalborgon és a Viborgon át vezetett útja a Győrhöz. Szerepelt még a Rosztov-Don csapatában, majd 2017-ben visszatért Kristiansandba.

A hálóőr mindkét, Loki elleni mérkőzésen közel 33 százalékkal hatástalanította a lövéseket.

A hálóőr a Vipers honlapjának nyilatkozva korábban elmondta, hogy még mindig érzi a motivációt ahhoz, hogy jól teljesítsen a pályán, és ezt ebben a párharcban is bizonyította. Voltak már életében jobb meccsei is, azonban amikor a DVSC akár négy-öt góllal is elmehetett volna, akkor kulcspillanatokban védett. A másik klasszis, Vjahireva pedig a klub honlapjának úgy fogalmazott korábban, hogy bár más klubok kedvezőbb anyagi feltételeket kínáltak neki, a Vipers szakmai sikerei meggyőzték őt a folytatásról. Az orosz átlövő azt is kiemelte, hogy Lunde nagy szerepet játszott abban, hogy ő maga is a maradás mellett döntött, és szeretne minél többször BL-győztes lenni.

A számok bizonyítják

Lunde és Vjahireva korábban Rosztov-Donban is csapattársak voltak. Az orosz együttes pedig a holland Lois Abbinghot is leigazolta. Utóbbi játékos aztán szerepelt még az Odensében, majd ebben az idényben szerződött a Viperákhoz. A Kristiansandnak a Loki elleni párharcban volt három világklasszisa: egy kapus, egy jobb-, valamint egy balátlövő – akiket a DVSC Schaeffler kézisei egyébként többször el is bizonytalanítottak.

Vjahireva 17, míg Abbingh 21 találatig jutott a párharc során, tehát együttesük 56 találatából rendesen kivették a részüket – a Vipers-gólok 68 százalékát ez a két sportoló lőtte!

A debreceni összecsapáson a Kristiansandban nevelkedő Naes Andersen is kiemelkedett. A balszélső noha a visszavágón nem parádézott, összesítésben így is nyolc gólig jutott – lövőteljesítményével a norvég gárda góljainak a 82 százalékát teszi ki!

Megemlíthetjük még a német Luisa Schulzét és a cseh Jana Knedlikovát, akik szintén egyszer-egyszer felhívták magukra a figyelmet, néha a svéd Sofie Börjesson is védett szépeket, de a párharc során a mieink közül is sokan hoztak legalább olyan teljesítményt, mint ők.

Nem könnyű egy ilyen drámai csata után tovább lépni, de Szilágyi Zoltán alakulatának még bőven vannak céljaik. Ez egy tanulási folyamat is volt egyben, ha a lányok következőnek hasonló szituációba kerülnek, nagyobb rutinnal felül múlhatják bármely „sztárcsapatot”.