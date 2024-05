A kisvárosban kiemelt figyelmet fordítanak a korosztályra, az önkormányzat részéről fő szempont a magas szintű szakmai ellátás és a tárgyi, környezeti, személyi feltételek maximális biztosítása. Fejlesztések, építkezések is zajlanak, a központ udvarán nemrég például egy 50 fő befogadására alkalmas filagória épült, amely mellé egy hagyományos kemencét is terveznek. A fizikai aktivitás megőrzése érdekében cél egy idősek számára alkalmas tornasarok kialakítása is – minderről Szabó Csaba téglási polgármester beszélt a rendezvényen.

Szabó Csaba polgármester a csütörtöki programon

Forrás: Kerekes-Bíró Éva

Chebliné Kocsis Erzsébet intézményvezető felidézte, három évvel ezelőtt csatlakoztak az INDA-programhoz, melynek célja a demencia kialakulását megelőző, a meglévő betegség lefolyását lassító tevékenységek felkínálása az idősebbek számára. Arról beszélt, hogy a covididőszak alatti bezártság károsan hatott a társas kapcsolatokra, a mentális és fizikai képességekre: az idősek „a jól ismert népdalok, anekdoták szövegeit részlegesen tudták feleleveníteni, így veszélybe kerültek azok a kulturális értékek, amelyeket most kellene átörökíteni a fiatalabb generáció számára.” A városban emiatt hetente egyszer INDA-napot tartanak, amelyeken különböző memória- és készségfejlesztő gyakorlatokkal veszik fel a harcot a demencia ellen. A közös éneklés, tánc, torna és nevetés pedig jó hatással van az egyének, családok, és így a nagyobb közösségek számára is – tette hozzá az intézményvezető.

A most harmadik alkalommal megtartott INDA-napon memóriajátékokat, kézműveskedést és ügyességi feladatokat gyakorolhattak a résztvevők. A gondozási központ munkatársai tízóraira palacsintát, ebédre kolbászt sütöttek, a folyamatos folyadék-utánpótlást pedig limonádéval biztosították. A nap közös nótázással, táncversennyel és ajándéksorsolással zárult.