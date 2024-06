Debrecenben edzőtáborozott a magyar női junior kézilabda-válogatott, amely a szkopjei U20-as világbajnokságra készül. Szilágyi Zoltán együttese a három nemzet tornáján vett részt, melynek a Hódos Imre Rendezvénycsarnok adott otthont. Csütörtök délután Egyiptom volt az ellenfél, pénteken pedig a holland korosztályos válogatott ellen küzdöttek meg Csernyánszkiék, tudósított a dvsckezilabda.hu.

Egyiptom ellen diadalmaskodtak

Egyáltalán nem volt megilletődve a szintén vb-résztvevő Egyiptom, amely egy-egy alkalommal még a vezetést is átvette és 25 percig tartotta a lépést a mieinkkel. A második félidő hetedik percétől kezdve azonban fokozatosan növelték az előnyt a magyarok, a 49. percben már tíz gól volt a különbség. Végül 32–21-re győzött a magyar válogatott, amelyben a cívisvárosi akadémisták közül Csernyánszki Liliána és Panyi Anna is három-három gólt szerzett, Lakatos Réka pedig a második félidőben állt be és több fontos védést is bemutatott.

Csoportelsőként zártak

Mivel Hollandia is legyőzte az afrikai hölgyeket, így a péntek délelőtti magyar–holland mérkőzés döntött a felkészülési torna első helyéről. A várt nagy csata elmaradt, mert a narancsmezesek csak 2–2-ig tudták tartani a lépést a mieinkkel. Egy öt nullás rohammal húzott el a magyar együttes, harminc perc után 17–12 állt az eredményjelzőn. A folytatásban aztán állva hagyta ellenfelét a Szilágyi Zoltán-Kudor Kitti edzőpáros által irányított magyar válogatott. A játékrész elején négy hazai gólra nem érkezett válasz, majd a 38 percre megduplázta félidei előnyét Magyarország, Csernyánszki Liliána harmadik góljával lett 23–13 az eredmény. Határozottan, keményen védekezett a magyar csapat, a kapuban pedig Imre Szofi parádézott, 81 százalékos védési hatékonyságára nehéz jelzőket találni.

A hajrában több taktikai formációt is ki tudott próbálni a magyar szakmai stáb, a kísérletezés ellenére is kiütés lett a vége, 36–21-re nyerte meg a vb-főpróbát a magyar válogatott. A DVSC Kézilabda Akadémia játékosai közül Csernyánszki Liliána négy, Panyi Anna két gólt szerzett, kapusunk, Lakatos Réka a mérkőzés hajrájában jutott szerephez.

Hamarosan élesben is bizonyíthatnak

A magyar keret tagjai hétvégére pihenőt kaptak. Vasárnap este találkoznak majd a játékosok, jövő héten keddig Győrben készülnek, s ezen a napon Bécsből repülnek Szkopjéba.