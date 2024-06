Múlt szombaton az elődöntőkkel kezdődött meg az U19-es és U17-es Final Four a gyáli sportcsarnokban, majd másnap a döntőkkel és bronzmérkőzéssel zárult a kétnapos esemény. Ebben az évben is mindkét korcsoport két legjobb keleti és nyugati csapata vett részt a négyes döntőben, ahol a DVSC Kézilabda U17-es és U19-es együttese is pályára lépett, olvasható a debreceniek honlapján.

A Loki U17-es kézisei is szép eredménnyel zárták a szezont

Forrás: DVSC Kézilabda Akadémia

A Loki mindkét kézicsapata döntőzött

A Márián Blanka által dirigált U17-es debreceni alakulat 34–31-re verte a Kozármislenyt, így bejutott a fináléba. A Győrvári Viktor által irányított U19-es hajdúsági gárda is hasonló sikerrel járt, hisz a NEKA ellen 30–26-ra diadalmaskodott.

Egy hajszál hiányzott mindkét korcsoportban

A fiatalabb cívisvárosiaknál a döntőben a NEKA elleni kezdés nem úgy alakult, ahogy azt tervezték, túl sok hibát vétettek. A 17. percben már 10–3-ra vezettek a balatonbogláriak, nem találták az ellenfél védekezésének ellenszerét. A hét a hat elleni játék jól működött, sikerült is felzárkózniuk, Nagy Borbála találatával 18–12 volt a félidei eredmény.

A második játékrészben sikerült faragni a hátrányból, ötre csökkentették a hátrányt. Ennél közelebb azonban már nem kerültek közelebb, végül 34–26-ra győzött a NEKA, így a lokisták jutalma ezüstérem lett.

A DVSC U19-es akadémisái a Szent István SE-vel mérték össze a tudásukat a döntőben. A debreceniek a félidőben hárommal vezettek, de a második játékrész elején a fővárosiak felzárkóztak, sőt át is vették a vezetést. A hajdúságiak Kelemen Dorina góljával egyre zárkóztak, ám az utolsó perc káoszában már nem sikerült kiegyenlíteniük.