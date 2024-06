Batik Bence nyártól már a piros-fehér szerelést ölti magára

Mi lesz a biztosnak tűnő alapemberek és a kölcsönjátékosok sorsa?

Egy korábbi cikkünkben megvizsgáltuk, kik lehetnek azok, akik játékjogának értékesítéséből pénz folyhat be a DVSC kasszájába. Annak tudatában, hogy a külföldi és országos szakportálok több futballistával is összeboronálták a Lokomotívot, még azt is el lehet képzelni, hogy akár egy-egy meghatározó labdarúgó elszerződhet, amennyiben kivásárolják. Mint azt a zte.hu kiszúrta, majd az országos sajtóban felröppent az a hír, miszerint Meldin Dreskovics iránt is érdeklődnek, de a védő az egyik legstabilabb láncszeme a csapatnak, így távozását nehezen lehet elképzelni.

A következő napokban, hetekben a piros-fehéreknél akár még több bejelentésre is lehet számítani. Például lejár a szerződése Dzsudzsák Balázsnak, valamint Bódi Ádámnak is, így a játékosokkal valószínűleg a hosszabbításról is tárgyalhatnak a vezetők.

Ugyanakkor az is kérdéses még, hogy mi lesz a kölcsönből visszatérő játékosok – Andrija Majdevac (FK Napredak), Alexandros Kiziridisz (NS Mura), David Nwachukwu (BVSC), Kócs-Washburn Erik (Mezőkövesd) – sorsa.

Melyik futballisták érkezhetnek?