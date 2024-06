Mint portálunkon beszámoltunk róla, a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa 20. évfordulója, valamint az Aranycsapat 70 éves jubileuma alkalmából a Debreceni Egyetemen kedden konferenciát rendeztek. Az eseményre ellátogatott a 22-szeres magyar válogatott Korhut Mihály is, aki a Haonnak a rendezvény jelentőségéről, valamint Szoboszlai Dominikék debreceni főpróbájáról is szót ejtett. A DVSC egykori, a DEAC jelenlegi alapembere továbbá azt is elárulta, hol fogja követni a pénteken kezdődő foci Eb mérkőzéseit és mit vár a nemzeti együttesünktől.

Korhut Mihály a foci Eb történéseit Debrecenből fogja követni

Sokat tanult az Aranycsapat konferencián

Korhut Mihály a konferencia kapcsán elmondta, hogy megtisztelő számára hallgatni a személyes történeteket. – Többek között a labdarúgó berkekben mindenki által ismert Gelei Józsi bácsi is megosztotta velünk, amit átélt. Kozma Mihály is jól felkészült, sok érdekességet osztott meg velünk – szerintem az se okozna gondot számára, ha egy egész napon keresztül kellene mesélnie az Aranycsapatról.

Az előadás közben mindenki elhivatottan és elszántan beszélt. Bár Buzánszky Jenővel nekem nem volt alkalmam találkozni, a jelenlévők személyes tapasztalata által sok új ismerettel gazdagodtam.

– Örülök, hogy a Debreceni Egyetemen évről évre megemlékeznek a legendákról. Ahhoz, hogy valamiben előrébb lépjünk, ismernünk kell a múltat is – fogalmazott Korhut Mihály, aki röviden arról is szót ejtett, hogy Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa meccseit is gyakran figyelemmel követi. – Nem játszok egyik csapatban sem, mivel a sérülésveszély miatt a klubok nem nagyon szeretik, ha a kispályás tornákon részt veszünk. Azonban az oldalvonalról már többször néztem, hogy mire képesek az együttesek, a döntőkre pedig mindig kilátogatok – mondta a balbekk.