Pénteken elrajtolt a XVII. labdarúgó Európa-bajnokság Németországban, a házigazdák a nyitómeccsen a vártnál jóval simább győzelmet arattak a skótok felett. Az izgalmak fokozódnak, ugyanis szombaton 15 órától a magyarok is megkezdik szereplésüket. A Svájc elleni mérkőzésre Debrecenből is rendkívül jó hangulatban utaztak el a drukkerek, de ma a légkör a tv-képernyők előtt is varázslatos lesz. Noha DVSC-játékos ezúttal nincs a keretben, de természetesen a Loki futballistái is követni fogják az eseményeket, a kontinensviadal előtt pedig azt is megtippelték, hogy ki lesz a végső győztes.

Meldin Dreskovics szerint a franciák lehetnek az Eb győztesei

Fotó: Napló-archív

Ki nyeri a foci-Eb-t?

Nem lenne meglepő, ha a magyar labdarúgó-válogatott rekordere, Dzsudzsák Balázs a helyszínen szorítana a csapatnak. Mint az a DVSC Instagram-oldalán látható posztból kiderül, a csapatkapitány egyébként titkon azt reméli, hogy Magyarország lesz az Eb-győztes, de Szuhodovszki Soma és Kocsis Dominik is hasonlóan vélekedik. Ferenczi János is szorít a nemzeti csapatnak, de szerinte Cristiano Ronaldo vezérletével Portugália lesz az első. Olekszandr Romancsuk is szurkol hazája válogatottjának, Ukrajnának, de Portugáliát is esélyesnek látja – mint ahogyan Christian Manrique és Brandon Domingues is. Meldin Dreskovics a franciákat, Megyeri Balázs pedig az angolokat tippelte a kontinensviadal bajnokának.