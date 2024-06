Korán is jó hangulatot teremtettek a magyar szurkolók

A drukkerek a sötétben zajt még nem igazán csaptak, legfeljebb bele-belefújtak egy dudába. Felszisszent az első dobozos sör, valaki pedig pálinkával hangolódott az utazásra. Mikor pedig pitymallott, már az első szurkolói rigmusokból is hallhattunk egy-egy szösszenetet.

A korai órák ellenére nem igazán látszódott senki arcán sem a fáradtság, és bár aranyat nem leltek, azon szerencsések közé tartoztak, akik élőben tekinthetik meg a magyar nemzeti tizenegy bemutatkozását a labdarúgó-Európa-bajnokságon. Csillogott mindenki szeme, sokak szájából az csengett fel, hogy ők bizony ki fogják szurkolni a Marco Rossi vezette együttes győzelmét.

Szerencsések voltak a jegysorsolásnál

A Debreceni Nemzetközi Repülőtérre a Haon is kilátogatott. Először egy nagycsaláddal találkoztunk, Krisztián elmondta, hogy az UEFA (Európai Labdarúgó Szövetség) kegyes volt hozzájuk, mivel a sorsolás után több jegyet is megvásárolhattak, és éltek is a lehetőséggel. Bár a fővárosban élnek, a budapesti repülőjáratról lemaradtak, így a cívisvárosban megszálltak egy éjszakát. – A kedvesemmel, Ilonával mindhárom csoportmeccsre megyünk, míg apósomék, Istvánék csak ma tartanak velünk. A svájciak elleni meccs előtt természetesen elmegyünk a dómhoz, elnézünk a szurkolói zónába, aztán irány a stadion. Mint minden magyar szurkoló, bízunk a továbbjutásban – hangoztatta. Ezt követően a családi körben pedig arról diskuráltak, hogy Lukaku, Mbappé vagy Ronaldo lesz a gólkirály.

Krisztián (balra) a csoportkörben minden meccsen biztatja majd a magyar csapatot a foci-Eb-n

A magyar-svájci meccs az első közös idegenbeli túrájuk

A játékvezetőként is tevékenykedő Tamás a fiával, Tomival utazott el a találkozóra. Elárulták, hogy a repülőjegyet már hónapokkal ezelőtt megvásárolták, de meccsjegyet csak két hete, az UEFA utolsó sorsolásán szereztek.

A hangulatra bizonyára most sem lesz panasz, rengeteg szurkoló, az ország minden pontjáról megy Kölnbe. Kicsit még álmosak vagyunk, tegnap a tv-képernyő előtt ugyanis követtük, hogy a németek bedarálják a skótokat. Nyilván folyamatosan követni fogjuk az Eb-t, a magyarok meccseit pedig kiemelten figyeljük. Boldogok vagyunk, hogy együtt, élőben nézhetjük meg Szoboszlaiék Svájc elleni találkozóját

– fogalmaztak. A fiúk hozzátették, hogy már a budapesti rendezésű kontinensviadal mérkőzéseit is megtekintették, de ha tehetik, a magyarok minden összecsapásán ott vannak. Tomi a Svájc elleni nyitányon 2–1-es magyar győzelmet vár, míg édesapja azt mondta, hogy 1–1-es döntetlennel már kiegyezne. Tomi angol–francia Eb-döntőt jósol, Tamás szerint pedig a hazai környezetben bizonyító németek is akár a fináléig menetelhetnek.