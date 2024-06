A Loki erőssége lehet a futballista

A 30 éves, a védelemben és a középpályán is vezéregyéniségként bevethető játékos Szegeden született, s nem volt még 20 esztendős, amikor felkeltette a Ferencváros érdeklődését. Az FTC-nél, az MTK-nál és később a Honvédnál is sikerekben gazdag éveket töltött, szinte mindig alapemberként számítottak rá, a bajnoki és a kupaérmeket is szorgosan gyűjtötte.