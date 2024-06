Sokakat sokkolhatott a hír, hogy a DVSC hátvédje, Baranyai Nimród Újpestre igazol. Persze, nem kell olyan drasztikusan felfogni, hogy vége a jó világnak debreceni szempontból, ugyanakkor az igaz, sokat vesztett a transzferrel a cívisvárosi klub…

A DVSC futballistája, Baranyai Nimród elhagyja a Lokit

Hogyan tovább DVSC?

Az utóbbi hónapokban egyre inkább felerősödtek azok a hangok, miszerint remek helyzetben van a Loki jobbhátvéd poszton, hiszen két kiváló, ráadásul saját nevelésű labdarúgóra számíthatott eddig Szrdjan Blagojevics. Igaz, Kusnyir Erik még jó ideig nem szerepelhet majd a Lokiban sérülése miatt, de az őt pótló és üstökösként berobbanó Baranyai Nimród az egész tavaszi szezonban fantasztikusan játszott. A fiatal jobb bekk még gólt is szerzett, sőt a csapatapitányi szalagot is viselhette a PAFC ellen. Voltak olyan drukkerek, akik azt feszegették, vajon ki lesz majd az első számú opció, ha mindketten egészségesek lesznek. Nos, ezzel egy darabig biztosan nem kell foglalkozni…

Valószínűleg lesznek olyan fanatikusok, akik hangosan fognak tiltakozni Nimi eladása kapcsán, ugyanakkor ne felejtsük el, minden esztendőben voltak olyan fiataljai a DVSC-nek, akik lehetőséget kaptak a bizonyításra, s elég gyakran éltek is vele! Elég, ha Baráth Péterre, Bárány Donátra, Vajda Botondra, Tuboly Mátéra vagy Batai Tamásra gondolunk. Említhetnénk továbbá a „rutinos” Kusnyirt is. A Debreceni Labdarúgó Akadémiát ismerve biztosan van utánpótlás, akár jobbhátvéd poszton is. Emlékezzünk, az utolsó fordulóban a Puskás Akadémia ellen szinte csak fiatalokkal játszott a Loki, ami azért bőven bizakodásra ad okot. Nem kell tehát a kardunkba dőlni, a profi futball ilyen, de érthető az is, ha valaki zokon veszi, hogy egy fővárosi riválishoz igazol egy ízig vérig debreceni futballista. Egy valamit azonban nem lehet felróni Niminek: mégpedig, hogy ne tett volna meg mindent a piros-fehérek címeréért. Valahányszor a pályán volt a hajdúsági játékos, mindig felszántotta a pályát, sokszor még a rutinos játékosok is példát vehettek a mentalitásáról. A rutinosabb DVSC-drukkerek emlékezhetnek Ronald Habi esetére, amikor a debreceni szurkolók a Szuszában üzentek a liláknak: „…, Habi velünk van!”. Nincs kizárva, hogy Nimi még „segítségére” lesz még a Lokinak, addig is csak annyit mondhatunk, köszönjük a Vasutasért tett eddigi szolgálatait, és sok sikert kívánunk további pályafutásához!