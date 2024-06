Hatalmas meglepetésként érkezett a hír, miszerint a DVSC futballcsapatának saját nevelésű játékosa, Baranyai Nimród Újpesten folytatja pályafutását. A Loki fiatal hátvédje az előző szezonban mutatta meg igazán magát, hiszen Kusnyir Erik sérülése miatt hirtelen Nimi lett a Loki első számú jobb bekkje.

A DVSC futballistája, Baranyai Nimród elhagyja a Lokit

Sokat vesztett vele a DVSC futballcsapata

Ahogyan a Loki klubhonlapja is beszámolt róla, Baranyai Nimród Újpestre szerződik. A DVSC szurkolóit biztosan sokkolta a hír, hiszen Nimi az előző idényben nyújtott teljesítménye alapján jogos kérdéseket vethetett fel, hogyha mind Kusnyir, mind pedig Nimród rendelkezésre állt volna, kit választott volna első számú opcióként Szrdjan Blagojevics. Baranyai leginkább harcmodorával vívta ki a szurkolók szeretetét, de be is talált a Loki szerelésében az előző kiírásban. Amellett sem szabad elmenni szó nélkül, hogy a PAFC ellen még a csapatkapitányi szalagot is viselhette.