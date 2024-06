Immár sorozatban harmadjára szoríthatunk az Európa-bajnokságon a magyar labdarúgó-válogatottnak, amely szombaton délután Svájc ellen kezdte meg a szereplését. Természetesen Debrecenben is hatalmas volt az érdeklődés, a kivetítők elé több ezer embert vártak a szurkolói zónákba a vendéglátóhelyek. A cívisvárosban sok helyszínen lehetett együtt szurkolni a nemzeti tizenegynek, a Haon a Debreceni Egyetem Dóczy utcai sportcampusán tekintette meg a történéseket.

Foci-eb 2024: rengetegen gyűltek össze, hogy élőben kövessék a magyar labdarúgó-válogatott Svájc elleni mérkőzését

Forrás: Molnár Péter

Már két órával a meccs kezdete előtt gyülekeztek a piros és fehér mezes drukkerek, jószerivel nem volt olyan, ki ne latolgatta volna az esélyeket. A nap rendesen pirított, így a büfében a jéghideg sör és fröccs is rendesen fogyott, de volt aki a strand-hangulatot lángossal tette teljessé. A helyfoglalás érkezési sorrendben történt, aki pedig közvetlenül a meccs előtt érkezett meg, annak pad már nem is jutott, és csak a kivetítő előtti terepen ülhetett le.

Az egyik asztalnál az egyik szurkoló azt hangoztatta, hogy 1–1-es végeredményt jósol, de ha a magyarok döntetlennel is kezdenek – hozzátette, hogy a svájciaknak is jó kerete van – a továbbjutás meglehet. A barátja úgy reagált, hogy Szoboszlai Dominik a mérleg nyelve, nem mindegy, hogy a csapatkapitány, hogy tejesít. Egy másik asztalnál is nagyon kiegyenlített játékot vártak, azt mondták, az is benne van a pakliban, hogy a kt válogatott annyira nem bír egymással, hogy gól sem lesz. Azonban a legtöbben mégis reménykedtek, hozzátették, hogy az utóbbi évben mutatott teljesítményt most lehet igazán megkoronázni, Svájc ellen pedig nagyot kell alkotni.

A DEAC-pálya melletti helyszínen rendkívül jó volt a hangulat, a legtöbben talán 2–1-es magyar sikert vártak – de az első tíz percben látottak alapján aztán többen is elbizonytalanodtak. Amikor a mieink bekapták az első gólt, még akkor is sokan legyintettek, és bármennyire is bosszantó volt, fel kellett állni.

Ahogyan Németországban, a szurkolók Debrecenben is ugyanolyan mentalitással biztatták a válogatottat, amely játéka az első félidőben ugyan nem volt túl biztató, kétgólos hátrányból szűk egy óra után belevetette magát a meccsbe. Varga Barni gólja után eksztázis tört ki a Nagyerdőn, de a végén Svájc feltette az i-re a pontot. A szurkolók csalódottan ballagtak haza, ugyanakkor sokan már arra gondoltak, min kell javítani ahhoz, hogy tényleg továbbjussanak a mieink a csoportkörből...