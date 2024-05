Már többször is beszámolt portálunk Micskó Benjáminról, a 4 éves debreceni kisfiúról, aki Duchenne-féle izomsorvadással küzd. A betegség következtében a kisfiú szervezete egy génhiba miatt nemhogy nem termeli az izomépüléshez szükséges disztrofin nevű fehérjét, hanem alattomos módon még bontja is a meglévő izmait. Ez akár azzal is járhat, hogy a jelenleg génterápiát kapó Beni még 10 éves kora előtt tolószékbe kerül, majd a légzőizmai érintettsége miatt lélegeztetőgépre. A kórral küzdő betegek átlagéletkora 26 év. A kisfiú nap mint nap rengeteg akadállyal szembesül, pár nappal ezelőtt pedig kórházba is került - írja a Bors.

Benit 24 órás megfigyelésre bent tartották a kórházban

Forrás: Facebook / Mentsük meg Benit

Mint azt a portál írja, múlt pénteken történt meg a baj, amikor Beni vidáman játszott este a nappaliban, éppen koncertet adott szüleinek. Egy csörgővel a kezében rohangált föl-alá, amikor elcsúszott, és egy nagy esést követően beütötte a halántékát.

Beni nem is emlékezett arra, mi történt

A kisfiú anyukája Facebookon számolt be a szomorú esetről, mint írta, Beni furcsán nyöszörögve kezdett el sírni a fájdalomtól, nem emlékezett, hogy mi történt, szédült és ezt követően aluszékonyabb volt. Ezt követően bementek a kórházba, ahol végül agyrázkódás gyanújával 24 óráig bent tartották a kisfiút megfigyelésre.

A mi ijedtségünk megint nagyobb volt szerencsére

– tette hozzá az anyuka, aki azt is elmagyarázta, hogy Beninél az alapbetegsége, a folyamatos szteroid szedése miatt egy esetleges sürgősségi ellátásnál, műtétnél, altatásnál is nagyon kell figyelni, mert nem úgy működik a szervezete, mint egy átlag gyereknek.