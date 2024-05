Számtalan rendezvény, program és kikapcsolódása várja ezen a hétvégén a kicsiket és nagyokat Debrecenben. A programkavalkád listáját egy levegővel lehetetlen lenne felolvasni, hiszen a város több pontján is családi és gyermeknapi rendezvényekre invitálják az érdeklődőket. Nem volt ez másképp a Tóciban sem, ugyanis az Angyalföld teret a gyerekek birodalmává alakították át szombatra.

Számtalan programmal várták a kicsiket és nagyokat a gyermeknapi rendezvényre

Forrás: Molnár Péter

Gyerekzsivaj, zene, kacagás és vidám morajlás fogadta a Tócóskert egyik kedvelt közösségi terének környékén járókat szombat délelőtt. Szinte még el sem kezdődött a rendezvény, de már megtelt élettel a környék. Ugrálóvár, kézműves foglalkozás, vattacukor, hot-dog és finom frissítők várták a kicsiket és nagyokat a lombos fák hűsítő árnyékában. Érkeztünkkor a Debreceni Népi Együttes táncosai mutatták be a színpadon, milyen is az igazi hajdú virtus, de nagy volt a zsongás az ugrálóvár és az arcfestés környékén is. A kézműves asztaloknál pedig hirtelen az volt az érzésünk: jobban járunk volna, ha egy nappal korábban már előre lefoglaltu volna a helyünket.

Gyerekként valószínűleg a saját születésnapunk, a karácsony és a mikulás érkezésének dátuma mellett a gyereknap időpontját jegyezzük meg leghamarabb. Ezt erősítették meg a jelenlévő fiatalok is, akiktől kíváncsiságból megkérdeztük: mit ünneplünk május utolsó vasárnapján. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy szokás-e ilyenkor ajándékkal köszönteni a család következő generációját.

Nálunk nem jellemző ilyenkor az ajándékozás, inkább valamilyen közös programmal ünnepeljük a gyereknapot, például az állatkertben

– mondta érdeklődésünkre az egyik kétgyermekes anyuka. Volt olyan is, ahol a szülők szintén az együtt töltött időre helyezik a hangsúlyt, a nagyszülők pedig az édességre, apróbb ajándékokra. Erről az egyik fiatal fiú úgy nyilatkozott: olyan, mintha nyáron is lenne egy mikulásnap.