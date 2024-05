Ezúttal a Hajdú-Bihar vármegyei, ingyenes gyereknapi programokat gyűjtöttük össze. Az ugrálóvárak mellett többek között bemutatót tartanak a rendőrök, a tűzoltók és a mentősök is, illetve habpartizhatnak és állatokat is simogathatnak majd a gyerkőcök. No, de nézzük a részletes kínálatot helyszínekkel és időpontokkal kiegészítve.

Gyereknapi programok: tűzoltóbemutató is lesz a kínálatban

Gyermeknap 2024: Ingyenes gyereknapi programok Hajdú-Biharban

Biharkeresztes (május 24., péntek)

Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsődében (Alkotmány utca 35-37.) Indián Kalandok címmel rendeznek gyereknapi eseményt, amit 13 órától látogathatnak az érdeklődők. A szervezők zsákbamacskával, csillámtetkókkal, fotósarokkal, tombolával és kézműves foglalkozásokkal is várják többek között a gyerekeket, 15 órakor pedig zenés programmal, ugyanis az Alma Együttes lép majd fel.

Kaba (május 24., péntek)

A művelődési ház mögötti park városnéző kisvonattal, kalandparkkal és ugrálóvárral fogadja a gyermekeket pénteken. Emellett lesz Aqua Manó Party, 15 órától fellép a Csimota Zenekar, valamint Nemazalány x Sofi is. A további részletekről itt lehet olvasni.

Berettyóújfalu (május 25., szombat)

A Szent István téren lesznek megtartva a gyereknapi programok Berettyóújfaluban szombaton, és még mielőtt ellepnék a teret a kicsik, délelőtt 9 órától „életfa” ültetésen vehetnek részt a József Attila lakótelep parkjában. 10-től egészen 18 óráig áll majd nyitva Kádár Ferkó Fotószínháza, 11 órától pedig a Kolompos együttes fog koncertezni. A gyerekek aszfaltrajz versenyen mérettethetik meg magukat, lesz palacsintasütés is, és bemutatót tart majd a Földesi Madársuli.

Derecske (május 25., szombat)

A derecskei Lurkó Fesztivál 11 órától nyitja meg kapuit a gyermeknapi programsorozatra érkezők előtt a Makkay János főtéren. És bizony lesz miből válogatni… Az elektromos kisautók, a tűzoltó- és mentős, valamint a VR-bemutató, az Ugri-Bugri, Csiszi-Csuszi illetve Insta sziget (és még sok más) mellett pontokba szedve mutatjuk a programkínálatot.

11:00 – Születések fája ültetése

14:00-14:20 – A Derecskei AMI Moderntánc Tanszak fellépése

14:30-15:00 – Wing Tsun Kung Fu bemutató

15:00-15:45 – Aqua Manó bemutató

15:30-15:50 – Kiokhusyn Karateklub bemutató

16:00-16:40 – Körömvirág Együttes Koncertje

16:40-17:00 – Kutyás bemutató

17:00 – Útlevél sorsolás – klassz nyeremények

A gyermeknapi programok között az egyik legnépszerűbb az arcfestés

Polgár (május 25., szombat)

Polgáron szintén a főtéren rendezik meg a városi gyermeknapot szombaton, ami délelőtt 10 órakor veszi majd kezdetét a Lara Mesék Társulat interaktív, élőzenés előadásával (3 és 10 év közöttieknek ajánlják leginkább). Ezt követően 11 órától nem a lovak, hanem a habok közé csaphatnak a gyerekek a Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével. Kora délután fellép a Polgári Mazsorett és Táncegyesület, őket pedig majd az Extreme Bike Show műsora követi, és ha már kerékpár, a Bringasuli is elhozza programjait.

Ebes (május 26., vasárnap)

Az Uzonyi Pál Közösségi Színtér (Kossuth utca 32.) 14 órától várja látogatóit május utolsó vasárnapján. Jóga mókával indul majd a gyereknapi forgatag, utána pedig gólyalábasokat csodálhat meg a közönség, és lesz arcfestés is. Két ugrálóvárat is igénybe vehetnek a gyerkőcök, és ha megéheznek, várja őket a Palacsinta Kuckó kétféle töltelékkel is. Az ebesi gyereknap szervezői az idősebbekre és a felnőttekre is gondoltak: ruha- és lakásdekoráció vásár, valamint közönségtalálkozóval egybekötött filmvetítés is szerepel a programok között.

Hajdúhadház (május 26., vasárnap)

Hajdúhadházon több helyszín is várja majd a gyereknapon kikapcsolódni vágyókat vasárnap. Az egyik színtér a Hadházi Szabadtéri (Kossuth u. 8.) lesz, ahol 9:30-tól kezdődnek majd a programok. Több táncegyüttes lép fel (az előadások között lesz táncos mese show is), valamint harci bemutatók teszik majd színessé a hajdúhadházi gyermeknapot. Természetesen nem maradhatnak el az olyan kísérőprogramok sem, mint a lovagoltatás vagy a rendőrségi bemutató, illetve lesz baba hempergő és gokart pálya is. Ha már említettük a járműveket, a Csokonai Művelődési Házban (Bocskai tér 3.) 9:00-15:00-ig vasútmodell kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők, melyet Tasó László országgyűlési képviselő fog megnyitni.

Hajdúszoboszló (május 26., vasárnap)

A gyereknap Hajdúszoboszló lakosai és vendégei számára is rengeteg programot kínál. A Városi Szabadidőpark (Debreceni út 4.) már 9 órától igen izgalmas élménnyel várja résztvevőket: Sétáló Transformers: Találkozz Űrdongóval! című programmal csalogatják a robotok iránt érdeklődőket. A megnyitó után bemutatót tartanak a Debreceni DuoTrio gólyalábasai, Csondor Kata Disney koncertet ad, és többek között egzotikus állatokkal is találkozhatnak majd a gyerekek a Minizoo közreműködésével. Emellett egész nap (9:00-17:00-ig) lehet nyuszit simogatni, közlekedni a mini KRESZ pályán és használni az ugrálókat. Ez még nem minden, itt lehet olvasni a további részletekről.

Hajdúdorog (május 26., vasárnap)

Hajdúdorogon a gyermek- és családi programokat szerveznek a Hajdúdorogi Strandfürdő (Tokaji út 99.) előtti területen: először is átadják a Szabadidőparkot 14 órától, majd fellép a MoGYoRó Trió, majd Jégvarázs Show-t láthatnak az érdeklődők, este pedig az Annibal Cannibals, Nemazalány x Sofi és az Ámokfutók is színpadra fog lépni. A kísérőprogramok között guruló lovakat, elektromos kisautókat és LEGO robotokat is meg lehet majd tekinteni, valamint digitális páros kerékpárversenyen is megmérettethetik magukat a látogatók.

Tiszacsege (május 26., vasárnap)

A műfüves pálya mögötti területen tartanak gyermeknapi programsorozatot Tiszacsegén (Fő utca 1/A) vasárnap 11 és 16 óra között. A kínálatban szerepel gyermekjóga és 11-es rúgó bajnokság is. Akik rajonganak a tradicionális ételekért, azok örülhetnek, őket várja a zsíros kenyér party, és nem feledkeznek meg a szervezők az édesszájúakról sem, ugyanis délután „Csokigyáros” csokiosztó show-n is részt vehetnek majd az érdeklődők. A további részletekről itt lehet olvasni.

Debrecenben is számos izgalmas program várja a családokat, ezekről itt írtunk.