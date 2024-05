Idén 142 éves Magyarország legrégebbi erdei kisvasútja, a Zsuzsi, ami a hagyományokhoz hűen ebben az évben nagyszabású gyermeknapi eseménnyel kedveskedik utasainak május utolsó vasárnapján – közölte portálunkkal a Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Mint írják, a Zsuzsi Erdei Vasút életében minden évben kiemelt jelentőségű esemény a gyermeknap, hiszen a felnőttek nosztalgiából, a gyerekek az egyedülálló élmény miatt szeretik a Zsuzsit.

A Zsuzsi vonat is színesíti majd a gyermeknapi felhozatalt Debrecenben

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút Np. Kft.

A gyermeknapi hétvégén két helyszínen is lehet majd találkozni a kisvasúttal: május 25-én, szombaton a Schaeffler Mini Drive-on lehet majd szurkolni a Zsuzsi csapatának a Nagyerdőn, míg május 26-án, vasárnap délelőtt ők várják színes programkavalkáddal a családokat Hármashegyalján.

A Schaeffler Mini Drive-on a kisvasút lelkes gyermekcsapata a „Zsuzsi vonat” immáron harmadik alkalommal száll ringbe, ám idén egy különleges mozdony készült a versenyre.

Izgalmas utazásra invitálja a gyerekeket a Schaeffler Mini Drive

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút Np. Kft.

A „Piroska” névre keresztelt eredeti elektromos-dízelmozdony, a Zsuzsi kisvasút mozdonyainak egyik „gyöngyszeme”. Ennek a különleges mozdonynak a kicsinyített változatát a nyíradonyi Varga Autószervíz Kft. profi szakemberei készítették el. Az eredeti mozdony igencsak túl van már a 70-en, de attól még filigrán módon rója a köröket Debrecen és Hármashegy között, s bizony hasonló intenzitással készül a versenyre a mini Drive Piroskája, s annak lelkes csapata.

Május utolsó vasárnapján, gyermeknapon természetesen vonatozással kezdődnek majd a Zsuzsi programjai, 10.00 órakor indul a tavaly századik születésnapját ünneplő Zsuzsi nosztalgiagőzös a Ruyter utcai kiinduló állomásról Hármashegyaljára. A közel egy órás élményteli út után a hármashegyi végállomásnál folytatódnak a programok, lesz természetvédelmi foglalkozás, táncbemutatók, honvédségi akadálypálya, rendőrségi drogkereső kutyabemutató, valamint kutya agility bemutató is.

A hármashegyi végállomásnál is izgalmas programokkal várják a gyerekeket

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút Np. Kft.

Varga Edit környezeti nevelő, A Természet Iskolájának vezetője a természetvédelem és a vadgazdálkodás kapcsolatát mutatja be a leendő kisvadászoknak, akik a Természet Házában megismerkedhetnek az Erdőspuszták és a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadászható vadfajaival, a természetvédelem címermadarával és az év emlősével, a vadmacskával. Érkeznek majd a programra tájegységi fővadászok és hivatásos vadászok is, akik mesélnek majd a vadászat hagyományairól és megmutatják kincset érő trófeáikat. Hű segítőik, a vadászkutyák is bemutatkoznak, így a résztvevők megtudhatjátok, mi is az az utánkeresés vagy melyek a vízi vadak. A programon bemutatkozik a Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány és madarai, az Országos Magyar Vadászkamara Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Szervezete kisvadász ifjúságnevelési programmal, valamint a Terepszemle Stúdió Egyesület is.

A Természet Iskolájának előadásaiba is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút Np. Kft.

Nem csak érdekes, izgalmas programokkal is várja az érdeklődőket a gyermeknap Debrecenben. A rendvédelmi szervek képviseletében a Magyar Honvédség lézercéllövészettel, célbadobással és kúszófolyosóval nehezített honvédségi akadálypályával készül. A Debreceni Rendőrkapitányság technikai bemutatót biztosít az ünnepre, illetve Komádi István főtörzsőrmester, kiképző-kutyavezető egy nem mindennapi drogkereső kutya-bemutatóval várja a gyerekeket. A Természet Háza mellett a rendőrség részéről egy szolgálati jármű is megtalálható majd, amelybe akár bele is ülhetnek a gyerekek.

A táncos hangulatról a Szupersztár Mazsorett és Tánc Egyesület, a Piruett Tánc Stúdió és az Amirah Zumba Debrecen - Klaudia Dance Team gondoskodik. Természetesen nem maradhat el a cukorkaeső, lesz csillámtetkó, arcfestés és kreatív foglalkozás a HAHA Egyesület jóvoltából, valamint érkeznek a népszerű SANSZ - Segít A Négylábúak Szeretete Alapítvány két- és négylábú tagjai is.

A programok helyszíne a hármashegyi végállomásnál található Természet Háza és a mellette lévő füves rét. A fent is részletezett, debreceni gyereknapi programok 14.30 óráig tartanak majd.

Gyermeknapra a Zsuzsival!

A Zsuzsi Erdei Vasút rendkívüli menetrendje május 26-án, vasárnap:

Vonat indulása Hármashegyaljára:

9:30 dízelmozdony 10:00 Zsuzsi gőzmozdony 14:00 dízelmozdony

Vonat visszaindulása Hármashegyaljáról Debrecenbe: