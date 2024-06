Hajdú-Bihar vármegye lakosai szerencsés helyzetben vannak, mivel nem kell nagyon messzire utazniuk ahhoz, hogy több százmilliós luxusautót láthassanak egy helyszínen. Miért is? Ugye hallottak már arról a luxusautó-találkozóról, amit a Józsaparkban szoktak rendezni? Amennyiben nem, a Debrecen Drive-ot és a Csúcsragadozók nevezetű állomást már aligha szükséges bárkinek is bemutatni. Gondolták volna, hogy mindezt egy diákokból álló, fiatal csapat szervezésének köszönhetjük? Bizony… Ők a KDK Team. A Haon stábja a csapat egyik kedvenc helye, a Hotel Divinus felé vette az irányt, ahol elmesélték a srácok, hogyan nőtte ki magát kezdeményezésük nagyon rövid idő alatt Magyarország egyik legnagyobb luxusautós közösségévé.

A debreceni kötődésű KDK Team tagjainál jártunk

Forrás: Molnár Péter

Milyen autó volt eddig a KDK Team legkomolyabb vendége?

– Úgy kezdődött el ez az egész, hogy hajtott minket az autók iránti szerelem, és mivel sok felső kategóriás kocsi tulajdonosát ismerjük Debrecenben, kitaláltuk, hogy alapíthatnánk egy klubot, és szervezhetnénk találkozókat, illetve autós rendezvényeket – emlékezett vissza a kezdetekre Demeter Ábel, a KDK Team szervezője. No de mit is takar a KDK? Nem bonyolították túl a srácok: mivel szenvedélyük közös, így a csapatuk neve is vezetéknevük (Katkó, Demeter, Kiss) kezdőbetűiből állt össze 2022-ben. Később egy taggal még bővültek, Barnival, aki elmondása szerint egyáltalán nem vette zokon, hogy érkezése nem befolyásolta már a csapat elnevezését.

Az volt a terv, hogy összehozzunk egy autós közösséget Debrecenben. A csapatépítés volt a célunk, hogy mégse csak a kocsikról szóljon minden, hanem a tulajdonosaik is tudjanak kapcsolatot építeni, beszélgessenek, egyenek egy jót

– világított rá Viktor.

Nagyon jó barátok is a srácok, olyannyira, hogy leszögezték, nem akarnak mást bevenni a csapatba. Ellenben autótulajdonosként bárki csatlakozhat hozzájuk, s bár azt hittük, akadtak kihívások ezen téren még az első találkozó alkalmával, Ábel és Viktor gyorsan eloszlatták a gondolatot: 70 járgány vett részt a klub debütáló (ahogy ők hívják) „gurulásán”, köztük egy Ferrari 812 GTS Superfast, egy sárga F8 Tributo, egy Audi R8 Green Hell Edition, de egy Aston Martin DBS Superleggera is tiszteletét tette. Persze bevallották, hogy ezzel még ők sem számoltak, 10-20 kocsit szerettek volna összehívni, mondván, hogy ez a szám lehet a reális cél.