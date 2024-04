Megtartotta első idei veteránalkatrész-börzéjét és járműkiállítását a Debreceni Old Timer Club vasárnap. A ragyogó napsütésben megrendezett Monostorpályi úti rendezvényen egészen 13 óráig vadászhattak kincsekre a látogatók, akik emellett több, 30 évnél öregebb járgányt is megnézhettek kívülről-belülről. Ahogy az a lenti galériában is látszik, rengetegen mentek ki a börzére, ahol a legnagyobb érdeklődést talán a fotón is látható BMW Isetta váltotta ki, de régi Pontiacet, Citroënt, Škodát, Mercedest és Trabantot is ki lehetett szúrni a flaszteron.