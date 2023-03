Ne rohanjunk azonban ennyire előre a történettel! A Zsoltéhoz hasonló 601-es Trabantokat 1963-ban kezdték el gyártani az akkori Kelet-Németországban és ha lehet hinni a statisztikáknak, 1990-ig – a gyártás befejezéséig – 2,8 millió darab készült belőlük, ami a KGST országokban kiemelkedő mutatónak számított; az egyik legnépszerűbb modell volt akkoriban. Az idén 60 éves jubileumát ünneplő típust 594,5 köbcentiméteres, 26 lóerős motorral szerelték, amely papíron 110 kilométer per órás végsebességre volt képes. A Trabantot jellemző „faék egyszerűségű” technikai megoldások, valamint a jellegzetes formavilág mind a mai napig ihletet adnak olyan vállalkozó szellemű autóbolondoknak, mint amilyen Nagy Zsolt is.

A Hosszúpályiban élő fiatalember és a 601-es története 2011-ben fonódott össze, amikor megvette az autót egy ebesi családtól 65 ezer forintért. Zsolt a tanulófizetését áldozta be, amikor első autót keresett, ezért túl magasra nem tehette a lécet, de a szűkösebb anyagi lehetőségek ellenére is tudta, mit akar. Pontosabban azt, hogy mit nem: tucatautót.

Mindenképpen régi, egyedi megjelenésű típusból akartam választani, nézegettem Ladákat is, de végül azonnal beleszeretem a Trabantba, ahogy megláttam

– idézte fel a kezdeteket. Egy ebesi idős asszonytól vette a kétütemű bestiát, amit alkalmanként az unoka használt, így igazi első gazdás autót sikerült kifognia Zsoltnak, ami egyenesen a debreceni Merkúr telepről érkezett a családhoz. – A mai napig tartjuk a kapcsolatot, időnként beszámolok a Trabi sorsáról, örülnek, hogy jó kezekbe került és nem a bontóba – jegyezte meg.

Szolidan indult – kezdte mosolyogva Zsolt, amikor arról kérdeztük, hogyan nyerte el a kelet-német matuzsálem a mostani formáját. Minden az első hűtőráccsal kezdődött, amire az egyik korábbi barátnőjénél bukkant a tyúkudvarban, a kerítés egy része volt vele kitámasztva, hogy ne szökjenek ki a baromfiak. – Néztem is, mintha egy ritka, sűrű hálós hűtőrács lenne, amin a jellegzetes, szárnyas embléma is rajta volt. Egy takarítás után már a régi fényében tündökölt, igaz, vinnem kellett cserébe valamit, ami továbbra is benntartotta a tyúkokat az udvarban – idézte fel nevetve a történetet Zsolt. Érdekességként: ma már egy ilyen elem értéke közelíti a százezer forintot.

Minden az első hűtőráccsal kezdődött

Forrás: Matey István

Ezt követte jó pár felnicsere, majd az „ültetés” kérdésköre, amolyan utcai versenyautó stílusban. A muzeális minősítés vagy a gyári állapot megtartása sosem volt cél, habár az utóbbinak minden egyes műszaki vizsga alkalmával Zsoltnak eleget kell tennie. Erről azonban lesz még szó!

Az átalakításoknál igyekezett szem előtt tartani, hogy minden kiegészítő, ami az autóra került, lehetőleg gyári vagy korábban extraként rendelhető, korabeli elemekből álljon, mint például az antennás rádió, a napfénytető vagy éppen a napellenző. Ez utóbbit ma már nem lehet kapni – világosított fel minket Zsolt, de szerencsére Baranyában van egy szaki, aki gyári minőségben készít napellenzőt.

A közösségi média, az internetes hirdetési oldalak korában szinte minden beszerezhető az autóhoz, a Zsolt által megálmodott, egyedi légrugós szetthez például Amerikából rendelt hátsó teleszkópokat, amit eredetileg Volkswagen bogarakhoz gyártottak. Nem kellett különösebb jóstehetség ahhoz, hogy kiderüljön: Zsolt autószerelőnek tanult, így mára szinte minden javítást, átalakítást maga végez. Visszatérve a légrugókhoz: a két első már egyedi elképzelés alapján készült, Lada teleszkópra lett ráépítve az egység, a kompresszor pedig egy x5-ös BMW-ből származik. – Természetesen vannak előre legyártott szettek, de azok ár-érték arányban nem érnék meg – mutatott rá Zsolt, miért indult el a „sufnituning” irányába. Az átalakításoknál a külcsíny mellet a biztonság is prioritás volt, s bár a motor gyári, nem „mókolt”, a motortér letisztult kialakítására a fiatal szaki külön büszke.

A letisztult motortérre különösen büszke

Forrás: Matey István

Arra a kérdésre, hogy 12 év alatt nagyságrendileg mennyit költött már a Trabira, a hosszúpályi srác csak elmosolyodott: – Egy- és kétmillió forint között van az összeg, ha beleszámolom az átmeneti állapotokat is – jegyezte meg. Arról már a próbakörön esett szó, hogy miként viszonyulnak az emberek a járgányhoz. A szomszédok egyelőre sztoikus nyugalommal viselik a kétütemű jellegzetes „zaját”, a rend éber őrei azonban már nem ennyire elnézőek, igaz, mindeddig némi dorgálással megúszta Zsolt a trabis krúzolást.

– Az nyugtat csak, hogy a gyári kipufogóval is pont ugyanolyan zajos, mint most, talán jelenleg öblösebb a hangja – magyarázta a hosszúpályi srác, majd megjegyezte: bármerre járok vele, mindig megfordulnak utána az emberek, és mosolyt csal az arcukra!

Megtudtuk, egy alkalommal Mikepércsen tett ajánlatot egy idősebb férfi a 601-esre: újszerű Daewoo Kalost ajánlott cserébe. - Soha nem fogom eladni vagy elcserélni, ez az első autóm, számomra felbecsülhetetlen az értéke – zárta rövidre az esetleges eladás kérdéskörét Zsolt.

A beszélgetés sűrűjében tűnt fel, hogy folyamatosan Trabiként említjük a furnér csodát, de minden magára valamit is adó autóbolond névvel illeti a járgányát. Annak ellenére, hogy a rendszámban fellelhető B és ZS betűkből adódna, hogy Bözsinek nevezze Zsolt, mindeddig csak egy gúnynevet sikerült ráaggatni az autóra: Ödön. Mint kiderült, ez a keresztség a fiatalember édesapjának az érdeme, de nem különösebben rajong érte. Bözsi, vagyis Ödön gyakran fordul meg autós találkozókon, kiállításokon, egy böszörményi alkalmon került be a top10-be, ezen kívül nem sok babér termett még neki. Illik megjegyezni, az országos összejöveteleken magasabban jegyzett mezőny verődik össze, így szégyenre nincs oka a hosszúpályi duónak.

Ödön mindenki arcára mosolyt csal

Forrás: Matey István

Valaha elkészül, eljut egy olyan pontra a Trabi, amikor nincs vele több teendő? – vetődött fel a kérdés, amire Zsolt velősen reagált.

Ez sose lesz kész! Egy épített autónál átmeneti időszakok, szünetek vannak csupán, amikor az ember megbékél a pillanatnyi állapottal, de mindig van hová fejlődni

– magyarázta. Ehhez folyamatos impulzusként szolgál, hogy a műszaki vizsga előtt Zsolt hozzáfog a felnőtt legózáshoz: gyári állapotra állítja vissza a Trabit, hogy forgalomban maradhasson. Ha meg már szét van szedve, akkor jönnek az újabb, vadabb ötletek, módosítások. Hobbi, agymenés, szerelem, nevezhetjük ezt bárhogy is, sosincs vége – mondta el Zsolt. Zárásként megjegyezte: a gombszemű, 1200-es Lada mind a mai napig piszkálja a fantáziáját, így nem tartja kizártnak, ha idősebb korára a mostaninál is jobban elmegy az esze, abból is beszerez egyet.

