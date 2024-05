– A leggyakoribbak a fertőző bőrbetegségek, a sebgyógyulási panaszokkal összefüggőek, a gyulladásos, immunmediált, allergológiai bőrbetegségek, illetve a daganatos betegségek – tájékoztatott. Mint elmondta, a fertőzéseknél elkülöníthetünk bakteriális és vírus fertőzéseket, amik időben kezelve hatékonyan gyógyíthatók, de ha késői a felismerés, különösen a bakteriális fertőzéseknél, nagyon súlyos, néha halálos betegségeket is eredményezhetnek – kezdte Szegedi Andrea.

Szegedi Andrea bőrgyógyász többek között a hazánkban leggyakrabban előforduló bőrbetegségekről is beszélt

Forrás: Kiss Annamarie

– A bakteriális fertőzések közül a leggyakoribb az orbánc. A bőrbe egy kis sérülésen behatoló baktériumok okozzák, különösen a végtagokon vagy az arcon gyakori, kiterjedt piros gyulladással és általában lázzal is jár. A megelőzésével kapcsolatban fontos felhívni a figyelmet, hogy a lábujjak közötti bőr legyen mindig ép. Az a terület az egész napos zokni- és cipőviselés miatt könnyen kipállik, és emiatt gyakran gombás fertőzés alakul ki, ami viszketést okoz. Ezt megdörzsölve mikrosérülést lehet okozni, ahova be tudnak jutni a szennyeződések és egyszer csak azt vesszük észre, hogy lüktet a láb, duzzadt, piros, fájdalmas, és hőemelkedésünk van. A lábujjak közét tehát tisztán kell tartani, és aki gyakran visel zárt cipőt egész nap, annak érdemes vagy hintőporozni a lábujjak közét, vagy tiszta gézcsíkot oda behúzni, hogy ne tudjon bepállni az a terület – javasolta a bőrgyógyász.

Mit tehetünk a bőrbetegségek megelőzésének érdekében?

A nemi úton terjedő vírusos bőrbetegségeknél a megelőzés kulcsa a megfelelő védekezés. Más bőrterületeken nagyon nehéz a vírusok ellen védekezni. Azt érdemes tudni, hogy ha nagyon száraz a bőr, az kedvez a vírusok megtapadásának. A gombáknál viszont pont ellenkező a helyzet, szeretik a nedves, izzadó, meleg bőrt, ezért a hajlatokban, mint például a hónaljban vagy az ujjak között különösen szeretnek megtapadni. Kerülni kell a túlzott izzadást, a hosszan nedves bőrfelületeket. Sportolás után mindig érdemes zuhanyozni, vagy legalábbis szárazra törölni a bőrt és lehetőleg pamut, száraz ruhát felvenni. Összességében az egészséges, sérülésmenetes bőr sokkal kevésbé hajlamos fertőzésekre

– tette hozzá. A bőr hidratálásról elmondta, alapvetően a tisztálkodási szokásokra kell figyelni. – Fontos, hogy rövid legyen a fürdés ideje, inkább a zuhanyzás javasolt közepes hőmérsékletű vízben. Olyan gyógyszertárakban kapható dermokozmetikumokat szoktunk javasolni, amik tisztítanak, de nem szárítják ki a bőrt. A testápolók és kézkrémek rendszeres használata is sokat segít – jegyezte meg.

Mikor forduljunk orvoshoz?

– Fertőző betegségeknél a gyulladás, a fájdalom és a láz felhívja a figyelmet arra, hogy menjünk orvoshoz. Ha van rajtunk egy seb, ami nem gyógyul, vagy fájdalmassá, esetleg mélyebbé válik, akkor keressünk is fel egy orvost. Amennyiben a seb égés vagy fagyás következtében jött létre, azt szoktuk javasolni, hogy a beteg mindenképpen keresse fel a háziorvosát, ha pedig nagyobb kiterjedésű, akkor rögtön egy fekvőbeteg intézetet, sürgősségi osztályt vagy bőrgyógyászati osztályt. Gyakran észleljük a klinikán, hogy későn érkeznek például égési sebbel. Azt gondolják, ez csak egy háztartási baleset, ami könnyen be fog gyógyulni, de az égések még napokon keresztül tudnak mélyülni. Az első órákban történő szakszerű beavatkozással ezt megelőzhetjük, és egy jól ellátott, akut égés jobban tud gyógyulni – osztotta meg tapasztalatait Szegedi Andrea.

Azt tanácsolta, a hirtelen, nagy testfelületen megjelenő, allergiásnak tűnő panaszokkal szintén keressünk fel szakembert. Rámutatott, a daganatos betegségek esetén nem tudja a beteg, hogy ami megjelent a bőrén, az rosszindulatú elváltozás-e, ezért azokat is meg kell mutatni bőrgyógyásznak.

Szükséges-e szűrni a bőrdaganatokat? A bőrgyógyász szerint ez nem egy könnyen megválaszolható kérdés. – Jelenleg mind a nemzetközi, mind a hazai szakma állásfoglalása alapján egy egészséges polgár rendszeres bőrdaganati szűrése nem javasolt, ugyanis egy szűrésnél figyelembe kell venni annak hasznát, és társadalmi terheit. Ezeket a terheket és hasznokat összeadva úgy tűnik, hogy egy teljesen egészséges, átlagos, populációs szintű szűrés nem hoz nagy előnyt a bőrdaganatok szempontjából. Ugyanakkor a rizikócsoportba tartozók szűrése mindenképpen javasolt – osztotta meg a hallgatókkal.

Kik tartoznak a rizikócsoportba?

– Akinek nagyon világos a bőrtípusa, vörös vagy szőke haja, kék szemei vannak, és nem tud lebarnulni a napon, hanem majdnem mindig leég. Akik sokat tartózkodnak a napon, akár a munkájuk, akár a hobbijuk miatt, de a szoláriumot gyakran használók is. Összességében azok, akik az UV sugárzásnak jobban ki vannak téve. Szintén ebbe a csoportba tartozik, akinek volt az életében vagy a közeli hozzátartozóinak életében bőrdaganatos betegsége, illetve az immunszuprimált betegek, és azok is, akinek negyvennél több anyajegye van – sorolta. Hozzátette, aki nem tartozik ide, azok számára önvizsgálatot javasolt végezni. – Ha színben, alakban, méretben elváltozást észlelnek, akkor forduljanak szakorvoshoz, illetve ha egy új anyajegy jelentkezik, akkor is – tanácsolta.

A strandszezon indulásával a nyári bőrvédelemre is rákérdeztünk a szakembernél. Kiemelte, hogy a strandon a medencén kívül mindenhol papucsot javasolt viselni – nemcsak amiatt, mert közvetlenül elkaphatunk valamilyen fertőzést, hanem kis sérüléseket is elszenvedhetünk, amit észre sem veszünk, és ezeken keresztül a bőr alá kerül a szennyeződés.

A fényvédelemmel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy bár ma már rengeteg forrásból lehet tájékozódni az interneten, érdemes szakember által ellenőrzött tartalmakat olvasni, mint például a skindex.hu-t, ami a Magyar Dermatológiai Társaságnak (MDT) a honlapja. Kiemelte, az ultraibolya sugárzás hasznos, de a túlzott érintkezés vele bőrkárosodáshoz vezethet.

Tizenegy és három óra között ne tartózkodjunk direkt napfényen. Mostanában erőteljesebb a napsugárzás, ezért előfordulhat, hogy már tíz és négy óra között is érdemes vigyázni. Fontos a bőrtípusnak megfelelő fényvédő kiválasztása, amit nem elég naponta egyszer alkalmazni, a pedig gyerekekre különösen oda kell figyelni

– hívta fel rá a figyelmet.

A teljes beszélgetés itt hallgathatják meg:

