Mindegyiknek nagyon örülünk, a demonstráció is siker volt, a SétaTér fesztiválon is sok embert megmozgattunk, a kerekasztal-beszélgetéseken pedig különböző vélemények találkozhattak. A negyedik beszélgetésen olyanok is megjelentek, akik nem a közösségi médiából tudtak rólunk, hanem másfelől hallották hírünket. Úgy látjuk, szerepünk van abban, hogy elindult egyfajta kommunikáció az emberek és a szakma között.

Véleményed szerint milyen ívet mutat Debrecen fejlődése az elmúlt 25 év távlatából, amióta követed?

Szerintem fejlődik. Az iparosodással kapcsolatban azért vannak aggodalmaim, de nem tudom az érveimet a pro vagy a kontra oldalra felsorakoztatni. Egy rossz döntés következményei évtizedekre bebetonozódhatnak, például ilyen negatív hatása lett, hogy az autópálya nyugatról kerüli meg Debrecent, ami miatt a BMW gyár nem a keleten lévő sívó homokon, hanem több hektáron a drága aranykoronás földünkön épül meg. Nem értek az autókhoz, de nem hiszem, hogy az elektromos gépkocsik jelentenek majd megoldást a közlekedésünkre. Elképzelhető, hogy ez inkább pusztulást fog hozni, mert nincs forgatókönyv havária eseményre; papíron azt is le lehet írni, hogy a mérgező gázok majd megállnak a román határon. Számomra az is problémás – bár ez nem Debrecen-specifikus –, hogy az emberek feje felett döntenek általában öntörvényűen, egyeztetés nélkül. Az sem egy élhető várost teremt meg, ha bevisszük az autókat a belvárosba, itt gondolok a Fórum II.-re vagy a városháza mellett elkészült mélygarázsra. Az újkerti lakótelep azért élhető és nívódíjas, mert belülről a forgalmat kizárták, ezáltal szellős, kényelmes belső tér jött létre a családok, a gyerekek és a kutyasétáltatók számára. Azt látom jelenleg, hogy pontszerű látványberuházásokat hozunk létre, amelyek egyéni kényelmek és döntések következményei. Debrecenben egy tíz főből álló tervtanács dönt, őket lehetne megkérdezni, hogy miért születnek mostanában ugyanolyan fehér és antracitszürke házak, fémlemez fedéssel. Én minimum a szakmai hozzáértést megvizsgálnám, és hogy vajon többrétű-e. Ám a tanács tagjainak nevét ebben a megyében nem lehet kiadni. Pedig ha sokféle szakmai tudást ültethetnénk le egy asztalhoz, akkor valami jó is kisülhetne belőle. Mi a csoporttal ezt szeretnénk elérni.

Mégis mitől jó itt élni? Hiszen ti sem költöztetek el, bár megtehettétek volna.

Méltatlanul keveset emlegetjük a botanikus kertet, valamint nagyon szeretem a termálfürdőt. Debrecen termálvize kiváló, minőségét messziről jött külföldi ismerőseim is dicsérték, bár szerintem nincs kellően kihasználva. A klasszikus zene oktatásának is nagy hagyományai vannak itt, és egyre több jó programot lehet találni, a bor- és jazznapokat például. Szeretem a Hal közt és a Csapó utcán a virágpiaci részt. Ez utóbbinak nagyon jól sikerült a felújítása azzal, hogy reggel ott vannak az árusok a sok virággal, de délután, ahogy lecsukják az asztalokat, ki lehet ülni beszélgetni. A Mihály-napi vásár is hozzátartozik Debrecen identitásához, meg kellene őrizni ezeket a hagyományokat. Összességében azzal nincs problémám, amit a város nyújt, néha inkább a módjával van. Nagyon jónak tartom a Campus Fesztivált, de nem vagyok arról meggyőződve, hogy a klinika és az idősek otthona árnyékában kell rendezni. Ambivalens a kapcsolatom Debrecennel, de már ez az otthonom, nem hiszem, hogy egy másik városban lényegi változást tapasztalnék, hogy ott biztos sokkal jobb lenne élni. Én épp azt szeretem benne, amit mások szidnak: ez egy nagy falu, bár minden van, ami egy városhoz tartozik – mozi, színház, egyetem –, de mégis nyugodt, csiripelnek a madarak, kényelmes, van erdő, közel a Hortobágy. Az emberi kapcsolataim, az illatok, a hangok, az érzések és az emlékek ide kötnek. A precíz mérnök férjem anno bosszankodott azon, amikor az egyik lányunk még kisgyerekként belevésett valamit a fa ablakpárkányba. Mégis az a kis részlet teszi otthonná a házat. A nagylányom most Budapestre jár egyetemre, a kisebbik viszont nagyon jól érzi magát itt. Hozzájuk igazítva el tudom képzelni, hogy egyszer mozdulunk innen, tudva azt, hogy az én gyerekeimnek mennyire messze voltak a mátrai nagyszüleik, s ezért nem tudott olyan szoros kapcsolat kialakulni közöttük.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve személyes síkon és A cívisházakért csoportban?

2025 májusában szeretnék felvételizni a Neveléstudományi Intézet doktori képzésére. Az épített környezeti nevelést úgy szeretném átadni a gyerekeknek, hogy globális szemléletet kapjanak: fű, fa, virág, víz, út, közlekedés és az épületek. Tanulják meg, vegyék észre, hogy hol élünk, milyen környezetben, és legyen bátorságuk abba beleszólni, mert igenis alakíthatják azt. Ezzel párhuzamosan szeretnék a gyerekeknek valamilyen foglalkozást is elindítani. A cívisházak terén a Fórum II. körül zajlanak most a megbeszéléseink. A Csapó utca 21.-től a 27. számig terjed majd a bontás. A városvédőknek hála helyi védelmet kapott a 27-es szám (mai Roncsbár) első két szobája és a pincéje, ugyanis felkutatták, hogy még Kossuth Lajos is megfordulhatott benne, hiszen a testvére ott lakott. A mellette lévő három épületnek viszont a napokban adták be a bontási kérelmét, amit mi azért nem tudunk elfogadni, mert helyi épített örökségünk és az egy élő, nagyon jól működő városi szövet. A Black Sheep egy igazi urbánus kávézó, már franchise rendszerben is működő vállalkozás, ami hírét vitte Debrecennek. Folyamatosan bővül és szeretik az emberek. Azok a házak egyébként teljesen felújíthatóak, a régi homlokzatról megvannak a képek is a mikrofilmtárban. Ha valami belső, többfunkciós épület kerülne oda parkkal, és megmaradna a Csapó utca mai képe, az elfogadható lenne. De ez egy pusztításra épülő beruházás lesz – ráadásként egy híddal, amit nem lehet úgy megoldani, hogy ne árnyékoljon be, hogy ne nyomassza a teret. Létrehoztunk valami szépet, valami jót, és azt egy megalomán elképzelés miatt tönkretesszük, holott egy kapunyitással meg lehetne oldani. Közben telekcserével az ingatlan magánkézbe került, így innentől kezdve a köznek beleszólása nincs. Tavaly nyáron, amikor voltunk a polgármester úrnál, épp azt kértük, hogy kommunikáljon az emberekkel. Erről megint semmilyen információnk nincs: sem a bontási engedélyről nem tudtunk addig, amíg meg nem jelent az építési portálon; sem a kiforrott terveket nem hozták még nyilvánosságra. Azt szeretnénk, hogy a szomszédban élő emberekkel legalább valamiféle egyeztetés történjen, hiszen húsba vágóan érinti őket, hogy az ablakuk elé fog épülni egy háromemeletes Fórum II.