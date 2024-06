Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a TV2-n hatalmas sikerrel futó párkapcsolati reality a közelmúltban kiváló nézettséget produkált, rengeteg néző szívét is elnyerve. A kísérletbe 6 nő és 6 férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az volt, hogy társra találjanak. A Házasság első látásra hat héten át borzolta a kedélyeket országszerte, és a házaspárok utóélete még mindig izgalomban tartja a rajongókat. A közelmúltban megírtuk, Andris és Petra nemcsak kibékültek, de közös projektbe is szeretnének belevágni, sőt, nem is olyan régen a Szerencsekerékben próbáltak szerencsét, ott nem győzedelmeskedtek, viszont néhány napja kiderült, Andris párkapcsolati téren az élen jár. Nagyon úgy néz ki, hogy megtalálta élete szerelmét, Rékát, akivel első találkozásuk után 6 héttel össze is költözött.

A Házasság első látásra macsója, Andris is megtalálta a másik felét, Rékát

Forrás: Kabai András-archív

Házasság első látásra – rátalált a szerelem Andrisra

Kabai András telefonon értük utol, aki a Haon érdeklődésére elmondta, a műsor leforgása után találkozott Rékával egy edzőteremben. Már akkor is nézegették egymást, de egyikőjük sem tett lépéseket a másik felé. Majd néhány hónapra rá a sors úgy hozta, hogy ismételten összefutottak, és Andris emlékezett a lányra, tudta, valahonnan ismerős neki, majd az Instagramon észrevette, ismerőse Réka, így nem volt más hátra, mint ráírni a szőke szépségre.

– Emlékszem, egy szombati nap volt, éppen egy buliban zenéltem, amikor ráírtam Rékára. Egész éjszaka beszélgettünk, nagyon egy hullámhosszon voltunk. Majd felvetettem neki, találkozhatnánk, ő igent mondott, utána pedig rohamléptekben fejlődött a kapcsolatunk. A megismerkedésünk elejétől kezdve nagyon sokat nevetünk, mindkettőnk számára fontos a humor, aminek én kifejezetten örülök. Tavaly ősz óta vagyunk együtt, körülbelül 8 hónapja, és minden percét élvezem – fogalmazott a debreceni kötődésű Andris, majd rátért arra, a Házasság első látásra adásait Rékával együtt nézték a tévéképernyőn.

Eleinte csak a négy fal között találkozott Rékával

Amíg a műsor tartott, addig nyilvánvalóan nem mutatkoztunk együtt, ami nem volt a legkönnyebb időszak a kapcsolatunkban, mert tényleg csak a négy fal között találkoztunk, de ezt a próbát is kiálltuk. A párom közvetlen környezete a műsor alatt többször megkérdezte Rékát, olyan vagyok-e a való életben vele, mint Petrával, de ő felvilágosította őket, hogy teljesen máshogyan viszonyulok hozzá

– mutatott rá Andris. Kifejtette, minden azon múlik, egy-egy ember mit vált ki belőle, Petrával azóta többször átbeszélték a történteket, és a lány már nem haragszik rá. Továbbá a debreceni kötődésű lemezlovas elmondta, Rékában minden megvan, amire neki szüksége van.