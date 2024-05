Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a TV2-n hatalmas sikerrel futó párkapcsolati reality a közelmúltban kiváló nézettséget produkált, rengeteg néző szívét is elnyerve. A kísérletbe 6 nő és 6 férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az volt, hogy társra találjanak. A Házasság első látásra hat héten át borzolta a kedélyeket országszerte, és a házaspárok utóélete még mindig izgalomban tartja a rajongókat. Néhány napja megírtuk, Andris és Petra nemcsak kibékültek, de közös projektbe is szeretnének belevágni.

A Házasság első látásra párkapcsolati reality szereplői, Andris és Petra a Szerencsekerékben fognak szerepelni

Forrás: TV2

Házasság első látásra: Andris és Petra együtt harcolnak a milliókért

A TV2 a Haonnak eljuttatott közleményében egyebek mellett azt írja, bár a műsornak vége, a szereplők nem intettek teljesen búcsút: június 3-tól hétköznap este 19:55-től minden idők egyik legnépszerűbb televíziós vetélkedőjében, az új részekkel jelentkező Szerencsekerékben forgatják a kereket.

A műsorvezető Kasza Tibi várja majd a játékosokat, segítőpartnere, a betűket felfedő szerencselány pedig most is Sydney van den Bosch lesz. A Házasság első látásra párosok közül többen is megmutatják, mit tudnak, például Dávid Petra, Kabai András vagy Boda Gyöngyi és Hegedűs Csaba.

Mindig is szerettem volna hasonló műsorban szerepelni, gyerekkoromban is figyelemmel követtem a Szerencsekereket, és eljátszottam a gondolattal, egyszer én is próbára tehetem a tudásomat. Nyilvánvalóan otthon a kanapén ülve teljesen más kitalálni a feladványt, mint éles helyzetben. Simán leblokkolhatunk, hiába tudjuk, de nem jut eszünkbe a megfejtés. Bízom benne, Petrával ügyesek leszünk, és nem fogunk beégni

– fogalmazott Andris, aki a Haonnak elmondta, a párkapcsolati reality után mindketten remélték, valamilyen műsornak köszönhetően újra képernyőn lehetnek. Rámutatott, a hosszú távú céljai között az is szerepel, hogy egyszer műsorvezetőként is kipróbálja magát.