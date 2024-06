Az abszolút világcsúcs megdöntésével is sokan kacérkodnak, most éppen egy orosz pilóta készül erre: 27 ezer méter magasra emelkedne fel a ballonnal.

Édesapjától tanult mindent

Végh Sándor és a hőlégballon kapcsolata eleve elrendelt volt, hiszen édesapja életében nagyon fontos szerepet töltött be ez a sportág, így aztán ő is már egészen kicsi kora óta ott sertepertélt a papa mellett, és bár az első közös felszállás időpontjára nem emlékszik, arra viszont igen, hogy 14 évesen már csapattag volt a luxemburgi világbajnokságon, 16 évesen pedig letette a szükséges vizsgákat. Az alapoktól kezdve mindent az édesapjától tanult, neki köszönheti, hogy pilóta lett belőle. – Sokat repültünk együtt – meséli. – Hosszú ideig úgy, hogy apa irányította a repülést, én meg az utas voltam. Az utolsó két évben, amikor már a betegsége miatt gyengébb volt, megfordultak a szerepek: én voltam a pilóta, ő pedig ott volt mellettem. A halála után aztán ezt az egészet megörököltem, és az a célom, hogy továbbvigyük az örökségét, hogy a Végh név ismét bekerüljön a sportág vérkeringésébe. Egyelőre úgynevezett fiesztákra, azaz bemutatókra járok, és folytatjuk az általa megkezdet és népszerűvé tett utasrepültetést is. Később versenyezni is szeretnék, de a feleségemmel közös fő motivációnk, hogy a családi hagyományt a most 18 éves fiunk vigye tovább. Neki készítjük elő a terepet. Már csinálja a kiképzést, és nagyon szeret repülni. Előtte még hosszú és reméljük, hogy nagy jövő áll ebben a sportágban.

A földközeli repüléssel ellentétben, a magaslatokban extrém körülményekkel szembesülnek a pilóták

Pénz nélkül nem megy

Hosszú évekig a debreceni sportélet szerves része volt a közkedvelt hőlégballonverseny. Bizonyára sokan emlékeznek még rá, hogy ilyenkor a hajnali és a kora esti órákban hatalmas színes „léggömbök” lepték el az eget, sokak arcára csalva mosolyt a reggeli munkába induláskor. Végh Sándor emberfeletti szervezőmunkával hozta „tető alá” ezeket a versenyeket, sőt az ő kapcsolatrendszerének, emberi minőségének és nem utolsó sorban fantasztikus sportteljesítményének köszönhetően két Európa-bajnokságot és egy világbajnokságot is rendezhetett Debrecen. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy hány felnőttnek és gyermeknek szerzett életre szóló élményt azzal, hogy megmutatta, milyen is fentről letekinteni a Nagytemplomra, hogyan néz ki a magasból a Nagyerdő, vagy hogy ebben a nagy mindenségben mennyire pici is a magát olyan hatalmasnak gondoló ember.