A TV2 új párkapcsolati realityje, a Házasság első látásra műsorban már közelebbről megismerhettük az egyik debreceni kötődésű szereplőt, Góbi Hildát, most pedig a másik cívisvárosi születésű fiatalembert, Kabai Andrást mutatjuk be a Haon olvasóinak. Kabai András építőmérnökként és DJ-ként dolgozik, Debrecenben született, sok rokonai él a környéken, és megosztotta velünk, havonta legalább egyszer megfordul a vármegyeszékhelyen.

András is oltárhoz állt a Házasság első látásra adásában

Forrás: TV2

– A párkapcsolataim során sok csalódás ért, és izgalmasnak találtam, hogy szakértők bevonásával részt vegyek ebben a kísérletben és egyfajta önismereti túrán, ahol esetleg olyan tanácsokat kapok a szakemberektől, amiket majd a későbbiek során hasznosíthatok. Gondolok itt arra, hogy külső szemmel milyennek látnak engem egy kapcsolatban, hogyan ítélik meg azt, ahogyan reagálok egyes szituációkban stb. Egyfajta lehetőségként tekintek erre az izgalmas utazásra, az egész életemet jellemzi az, hogy időszakonként direkt a saját komfortzónámon kívülre helyezem magam azért, mert kíváncsi vagyok arra, mit tudok kihozni az adott körülményből – osztotta meg gondolatait.

Milyen típusú lányok az esetei?

Érdeklődésünkre András kifejtette, milyen lányok az esetei, és azt is leszögezte, nem akarta Petrát megbántani az oltárnál, viszont ő olyan férfi, akinek nem szereti hitegetni a nőket. – A lágyabb karakterű, babaarcú, szelídebb külsejű lányok a gyengéim, és valljuk be, Petra igencsak karakteres arcú nő, akinek a fellépése is eléggé határozott – emelte ki. Hozzátette, nem arról van szó, neki csak a szőke/világosbarna hajú és kék szemű lányok tetszenek, erről szó sincs, kinőtt ő már abból, hogy ideálokról beszéljen, másról van szó.

Nem akartam Petra szemébe azonnal megmondani, hogy egyáltalán nem mozgat meg

– hangsúlyozta. Továbbá itt szeretné kiemelni, ez csak az ő véleménye, jól tudja, mindenkinek más az ízlése.

– Nyilvánvalóan van oka annak, hogy a szakemberek úgy látták, nekünk valamiért össze kell állnunk, és már-már körvonalazódik bennünk is, hogy miért történhetett így. Mindketten akaratosak, céltudatosak vagyunk, a nászúton is voltak mély beszélgetéseink. Úgy ugrottunk neki a közös nyaralásnak is, hogy Petrának a véleményem nem tetszett, nekem meg az ő külseje – fogalmazott.

András úgy fogalmazott, szereti, ha a párja megosztja vele a véleményét, ugyanis ez azt tükrözi, fontos neki az adott helyzet és a párkapcsolatuk.

Minden férfiben ott van a vadászösztön, így talán nem árulok el nagy titkot azzal, szeretem megtenni az első lépést a kiszemeltem felé, viszont azt sem tagadom, nyilvánvalóan jól esik, ha pozitív a visszajelzés

– jegyezte meg András, aki még biztosan fog számunkra felejthetetlen perceket okozni feleségével, Petrával.