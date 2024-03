Hétfőn elstartolt a TV2 új párkapcsolati realityje, a Házasság első látásra, és ahogyan arról már hetekkel korábban beszámoltunk a Haonon, a műsornak egy debreceni kötődésű szereplője is van, Góbi Hilda. A fiatal nőnek az első beszélgetésünk alkalmával feltettük a kérdést, milyen számára az ideális férfi, amire ő úgy felelt, neki nem a külső a legfontosabb. Persze nem álszent, neki is számít, hogy milyen a férfi külseje, de sokkal előrébb valónak tartja a kiszemeltje személyiségét. – Legyen egy olyan fellépése, amivel le tud venni a lábamról. Elengedhetetlen, hogy egy férfi mellett ki tudjak teljesedni, nőnek érezhessem magam mellette, becsüljön és tiszteljen. Volt már olyan kapcsolatom, ahol ezeket megkaptam, és szárnyaltam, viszont megtapasztaltam már azt is a saját bőrömön, milyen az, amikor elnyomnak – osztotta meg, rámutatott: imád olyan párkapcsolatban lenni, ahol teli van energiával, mosolyogva kel fel reggel, szó szerint szárnyalhat.

Összeházasodott Góbi Hilda és Brem László

Az eddigi adásokban láthattuk Góbi Hilda és férje, Brem László találkozását, továbbá a frigyüknek is a szemtanúi, már-már a részesei lehettünk, ami finoman szólva nem éppen volt zökkenőmentes. Hilda, amikor megpillantotta Lászlót úgy vélekedett:

José Armandót akartam, nem Szulejmánt

– hangsúlyozta. Ennek ellenére igent mondott Lászlónak, akinek már első pillantásra nagyon szimpatikus volt a sötét hajú szépség. Hilda azért adott egy esélyt a párkapcsolatnak – ami a műsorból is kiderült –, mert úgy volt vele, ad a szakértők véleményére, ugyanis valamiért úgy gondolták, ők összeillenek.

Hildának iszonyatosan vert a szíve, amikor kísérték az oltárhoz a Házasság első látásra adásában

Forrás: TV2

Az adást követően telefonon megkerestük a debreceni kötődésű nőt, aki megosztotta velünk, szerette volna, ha egyből elindul benne valami, amikor meglátja leendő férjét az oltárnál, de ez nem így történt. – Vártam valami szikrát, szerettem volna, ha azonnal hevesen ver a szívem, és gondolkodás nélkül igent tudok mondani. Ez nem történt meg, az anyakönyvvezetőt, illetve a házasságot követően ezért nem tudtam pozitívan állni a dolgokhoz, abban a pillanatban kicsit csalódott voltam, de később, amikor már többet beszélgettem Lacival (megismertem picit), sokkal jobban éreztem magam – fogalmazott. Hozzátette, nem akarta megbántani a férjét.

Nekem minden kiül az arcomra, nem tudok az érzéseimről hazudni, egy őszinte nő vagyok, amit a nézők megtapasztalhattak

– hangsúlyozta.

Hilda a nagyvárosi nyüzsgést szereti

– Szeretem a borostás pasikat, de nekem Laci szakálla nagyon sok volt, aminek hangot is adtam, sőt, a barátaim is azonnal arról beszélgettek, hogy nekem a dús szőrzet biztosan nem fog tetszeni, ők már ismernek – mutatott rá. Hozzáfűzte, ettől függetlenül nagyon jó kiállású pasinak tartja Lacit, aki mindemellett intelligens is. A lakhely kérdése is felmerült az oltár előtt, Hilda Budapesten él, a férje pedig Kecskeméten, ezért volt kissé negatív a nő számára, mert tudja magáról, nem hagyná maga mögött az életét, és valójában ezt a másik féltől sem várná el. Elmondta nekünk, nem azért „akadt ki”, mert lenézi a kisvárosi életet, semmi baja vele, egyszerűen jól tudja, ilyen helyzetekben valakinek engedni kell, és ő sem az a nő, aki ráparancsolna a másikra, hogy márpedig felejtse el az eddigi életet, költözzön fel a fővárosba.

Lászlónak első látásra nagyon tetszett Góbi Hilda

Forrás: TV2

Mi történt a nászéjszakán?

Hilda kifejtette, a nászéjszakán nem történt azon kívül semmi, hogy rengeteget beszélgettek, sokkal jobban megismerte a férjét, aki egyre inkább szimpatikussá vált számára. Kiemelte, nem hisz a távkapcsolatokban, mert szereti, ha a szerelme a közelében van, és bármikor tudnak egymásra számítani. Emiatt is láthatták a nézők rajta, hogy nem annyira tudott még komfortosan mozogni a „feleségszerepben”, viszont még biztos rengeteg izgalmat várhatunk a műsortól, ugyanis Hilda és Laci kapcsolata még csak most kezdődött, amiből előbb vagy utóbb még akár szerelem is szövődhet.